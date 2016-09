Defensoria deve ter 6 candidatos de 2 grupos para garantir lista tríplice

A Defensoria Pública do Estado deve ter seis candidatos ao comando do órgão na eleição deste ano, sendo três do grupo de situação e três da oposição.

O chefe do órgão Djalma Sabo Mendes Júnior deve lançar Sílvio Jeferson de Santana, que hoje é o primeiro sub-defensor público-geral, no entanto, outros dois nomes estão sendo escolhido para entrarem no páreo para garantir que só pessoas da base estejam na lista tríplice enviada ao governador Pedro Taques.

Gilberto Leite/Rdnews Djalma Sabo Mendes deixa defensoria após cumprir 3º mandato não consecutivo

A lógica é a mesma para os candidatos da oposição, que terá como candidatos à chefia do órgão a conselheira Maria Luziane Ribeiro, o defensor José Carlos e mais uma pessoa ainda será anunciada.

A "manobra" é uma forma de garantir que o governador Pedro Taques só tenha opções para escolher nome de um grupo que é enviado na lista tríplice. O que facilita a lógica é que cada um dos 172 defensores no Estado pode votar em até três pessoas, o que tende a tornar a disputa mais acirrada.

Apesar da escolha ser atribuição do governador, há um acordo moral de nomear o mais votado. Contudo, essa regra não tem previsão legal, apesar de ter sido seguida. Mas, já houve caso em que o mais eleito não foi nomeado. O ex-governador Blairo Maggi (hoje ministro), foi contra Karol Rotini, que conseguiu 86 votos e resolver colocar na chefia o segundo lugar, Djalma Sabo Mendes, que obteve apenas 33 votos em 2008. O defensor conseguiu ser eleito em 2012 e reeleito em 2014, sendo mantido pelo então governador Silval Barbosa.

O grupo de Djalma tem a favor a boa gestão do defensor-geral, que abriu novas comarcas, convocou os aprovados no último concurso e planeja, ainda este ano, lançar outro edital. A Defensoria é dividida em duas categorias, uma ligada à Associação Matogrossense dos Defensores Públicos (Amdep), da qual Djalma é membro, e outra ao Sindicato dos Defensores Públicos do Estado (Sindep), do qual faz parte Clodoaldo Queiroz, que apoia o grupo de oposição.

As inscrições ocorrem começam em 20 de outubro, a eleição está marcada para 19 de novembro e a posse em 31 de dezembro.

O mandato tem duração de dois anos, começando em janeiro de 2017. A administração superior é composta de seis pessoas, sendo o defensor-geral, dois subdefensores-gerais, um corregedor-geral e dois subcorregedores-gerais.

Djalma Mendes, que comanda a Defensoria pelo 3º mandato não consecutivo, não pode mais concorrer. Ele conduziu o órgão de 2009 a 2010, depois se afastou para integrar a extinta Secopa. Voltou ao comando do órgão de 2013 a 2014 e foi reeleito.

Orçamento

Criada em 1999, 11 anos após a Constituição de 88, a Defensoria detém hoje orçamento de R$ 122 milhões. Tem 250 servidores, incluindo comissionados, e 172 defensores que atuam em 64 comarcas, sendo que em outras 15 unidades não contam com profissionais da área. O subsídio de defensor varia de R$ 19,9 mil a R$ 30,4 mil.