Djalma diz entregar órgão melhor do que pegou e não descarta disputa

Em 2 de janeiro, Djalma Sabo Mendes, que comanda a Defensoria Pública do Estado pelo terceiro mandato, entregará o cargo para o novo gestor. Ele conduziu o órgão de 2009 a 2010, se afastou para integrar a extinta Secopa, e retornou ao posto de 2013 a 2014, sendo reeleito para atual gestão. Em visita à sede do , ele faz um balanço positivo desse período.

Djalma relembra que assumiu o órgão, já pela segunda vez, com uma situação financeira bastante complicada. “O cenário era de uma grande crise financeira. A instituição estava envolvida em muitas dívidas e muitos desafios precisavam ser enfrentados”.

Neste sentido, avalia que o quadro atual é oposto ao que encontrou. “Vou deixar o comando da instituição com cenário totalmente diferente”, afirma.

O defensor geral explica que devido aos avanços, a questão orçamentária foi possível melhorar em outros aspectos e exemplifica com a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público de 2014. “Isso permitiu que a Defensoria fosse para o interior do Estado”.

Na parte estrutural, o gestor cita investimento nas sedes do órgão nos municípios. Algumas passaram por reforma e para outras um novo espaço foi alugado. “Fizemos um concurso público para servidores também, o primeiro concurso da Defensoria em seus 17 anos de existência”, ressalta. Com isso, hoje o órgão conta com 49 comissionados e 109 servidores de carreira. Antes, havia somente comissionados.

Djalma comenta sobre a convocação de 28 novos defensores, prevista para ocorrer no próximo mês. “Esse quadro vai permitir que a Defensoria esteja presente em todas as comarcas do Estado. Ou seja, nós iremos sanar o déficit de defensores”, comemora. Superado o déficit, o órgão será o único em todo o país a ter defensores em todas as comarcas do Estado em que atua. Atualmente, são 172 defensores.

Outra questão trabalhada na gestão de Djalma foi a atuação extrajudicial, que buscou aproximar o órgão da comunidade. Exemplo disso foi a criação, em 2013, da coordenadoria de ações comunitárias. “Nós resgatamos aquelas pessoas que não iam até a Defensoria. Fizemos o caminho inverso e isso deu um respaldo para a instituição”.

Como consequência dessa aproximação, o defensor geral observa que o retorno foi percebido tanto no âmbito político, pois o órgão acabou ganhando mais autonomia para defender os pleitos perante o Legislativo e o governo, bem como na questão social por auxiliar mais a população.

Para Djalma, 2013 e 2014 foram anos difíceis. “Foram anos de nós corrigirmos os rumos da defensoria e traçarmos uma nova estratégia de atuação”. Neste contexto, entende que o mais importante é “olhar para o passado, aprender com os erros cometidos para não voltar a cometê-los, e olhar para o futuro buscando sempre os avanços”.

O orçamento da Defensoria ainda não foi definido pela Lei Orçamentária Anual (LOA). Contudo, a previsão orçamentária para 2017 é de R$ 130 milhões. Questionado se a quantia deve bastar para as demandas do órgão, Djalma avalia que será o necessário para continuar “a mesma qualidade de serviço que vem sendo prestada”.

No início deste mês, os membros da Defensoria votaram para escolher o próximo chefe do órgão. O subdefensor-geral Silvio Jeferson de Santana, do grupo de Djalma, recebeu 98 votos. Em segundo lugar ficou Luziane Ribeiro, que obteve 85 votos, seguida por Nelson Gonçalves de Souza Junior, que teve a preferência de 23 votantes.

Agora, o governador Pedro Taques (PSDB) tem a missão de indicar quem deverá ocupar o cargo no próximo biênio. À reportagem, Djalma evita dar palpites. “Está nas mãos do governador, a prerrogativa é dele”. Comenta apenas que o mais importante do processo eleitoral foi o debate interno. “O mais importante é que a Defensoria ganhou com esse debate e todos convergem para o mesmo objetivo”.

Quando deixar o cargo, Djalma voltará a atuar como defensor de 2ª instância perante o Tribunal de Justiça. Ele não nega a possibilidade de disputar novamente o comando da instituição futuramente. “Em outros tempos falei que não disputaria e aconteceu que eu me tornei defensor-geral. O que nós temos que estar é preparado. O que virá pela frente é incerto. Então não vou responder, porque já queimei a língua outras vezes”, brinca.

Criada em 1999, 11 anos após a Constituição de 88, a Defensoria detém hoje orçamento de R$ 122 milhões. O subsídio de defensor varia de R$ 19,9 mil a R$ 30,4 mil.