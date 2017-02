Em 1ª sessão sem Sérgio Ricardo, presidente do TCE ameniza desgaste

A primeira sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de 2017 foi realizada, nesta terça (7), já sem a presença do conselheiro Sérgio Ricardo, afastado do cargo desde 19 de janeiro em virtude da suspeita de comprar a vaga com dinheiro obtido por meio de esquema de corrupção no Governo Blairo Maggi (PP), atual ministro da Agricultura. Ao , o presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, ameniza o desgaste causado à imagem do Tribunal, que enfrenta o segundo afastamento em menos de 10 anos.

Marcos Bergamasco Presidente do TCE, Antonio Joaquim, afirma que Sérgio Ricardo atuou de forma adequada no tribunal

“Acho que é preciso que haja respeito às instituições. Não se pode contaminar as instituições com problemas que os membros sofram. Sou o presidente e reafirmo, o conselheiro Sérgio Ricardo tem atuado de forma adequada aqui dentro. Os problemas que o conselheiro está tendo são relativos à atuação anterior aqui dentro do Tribunal”.

Antes de Sérgio, o ex-deputado estadual e então conselheiro Humberto Bosaipo também foi afastado, em 2011, por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Bosaipo renunciou do cargo em 2014, alegando problemas médicos.

Neste contexto, Antônio Joaquim reforça que não vê motivos para envolver o TCE enquanto instituição no caso de Sérgio Ricardo. “Se o conselheiro tem uma conta para pagar, ele tem que pagar por conta dele. Não pode-se envolver o Tribunal nisso”, analisa.

O presidente admite, contudo, que a situação afeta a imagem do Tribunal. “Agora, que há um ruído negativo, claro que há, mas acho que temos que preservar as instituições. Devemos valorizá-las, a democracia depende das instituições, as pessoas pagam as suas contas”.

Antônio Joaquim avalia que tantos os Tribunais de Contas quanto as Assembleias do país já erraram, “atuaram de forma muito frágil”, se referindo às indicações ao posto de conselheiro, mas defende que a atuação destes entes melhorou nos últimos anos. “As Assembleias do país já erraram, já indicaram muita gente desqualificada para os Tribunais, mas nos últimos anos isso tem melhorado muito, os Tribunais têm reagido, inclusive negando a dar posse a quem realmente não está qualificado”, contrapõe.

Para ocupar o lugar de Sérgio Ricardo, o Pleno escolheu o conselheiro substituto João Batista de Camargo, que iniciou os trabalhos hoje. À imprensa, ele não quis dar detalhes sobre a nova jornada e argumentou que ainda está se inteirando dos processos.