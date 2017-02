Em ato, OAB-MT repudia decisão de Selma que decretou prisão de Faiad

Gilberto Leite À esquerda no centro, Jarbas Vaconcelos, Claudio Lamachia, Leonardo Campos, Ibaneis Rocha, secretário-geral, durante ato de desagravo realizada pela OAB-MT

A OAB-MT realizou um ato de desagravo na tarde desta quinta (23), em repúdio ao que classificam como “criminalização da advocacia”, se referindo à decisão da juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, que decretou a prisão preventiva do ex-presidente da Ordem e ex-secretário estadual Francisco Faiad, na última terça (14), na deflagração da Sodoma 5. Faiad foi solto nessa terça (21) e apesar de estar no centro da polêmica, não participou do ato.

O ex-secretário, entretanto, não participou do ato em sua defesa. Era esperado um discurso inflamado, mas, por pedido da família, decidiu não ir.

O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, veio a Cuiabá exclusivamente para participar do ato. Ele citou que recentemente três advogados tiveram prisão decretada em Mato Grosso, tendo entre os argumentos que fundamentaram suas segregações o fato de ser um profissional da advocacia. “E o fundamento dessas decisões é recorrente e no sentido que nós não podemos aceitar, ou seja, o fundamento que verifiquei nessas decisões, que determinaram a prisão de advogados traz exatamente o fato de que eles são advogados”, critica.

Lamachia alerta que se essa situação for aceita, o Estado Democrático de Direito será “ferido de morte”. “Podemos e devemos, sim, travar um combate intransigente contra o crime, contra a impunidade, este é o papel da OAB, que tem seus mecanismos internos que são largamente utilizados. Esta instituição corta na própria carne e isso tem que ser dito”.

Gilberto Leite Presidente nacional da OAB-MT, Claudio Lamachia, cita casos de advogados presos e diz não admitir

Neste contexto, adverte que não se pode “combater o crime cometendo outro”. “Onde é que tem outro crime nesta situação que falo? Quando se desrespeita a lei 8.906, que é o estatuto da advocacia, e quando se desrespeita a própria Constituição Federal. Nós nos insurgimos quanto à falta de fundamentação da decisão judicial que decretou a prisão de um advogado. Ou em outras palavras, quanto a uma fundamentação equivocada, que fundamentou a decisão no fato deste jurista ser um advogado”.

O presidente da OAB-MT, Leonardo Campos, afirma que a entidade não aceita e refuta qualquer decreto de prisão que traga como fundamento o fato de ser um profissional da advocacia. “O sistema OAB não aceita, em hipótese alguma, a criminalização da advocacia. Não aceita qualquer interferência ou qualquer atitude que possa interferir no livre exercício profissiona”.

Leonardo diz ter recebido com um misto de tristeza e espanto o decreto de prisão de Faiad. “Obviamente que ele vai responder as acusações que estão sendo lhe imputadas, através da defesa técnica constituída, que não é feita pela OAB, a Ordem apenas atua no caso acompanhando se há o resguardo às prerrogativas do advogado e uma delas é o acondicionamento em sala de estado maior”.

Também participaram do ato o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia Jarbas Vasconcelos, o secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB Ibaneis Rocha e o presidente da OAB-SP Marcos da Costa.