Luiz Ferreira, Sakamoto e Sebastião se articulam pelo comando do TRE

A pouco mais de um mês da eleição pela presidência e a corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, a tendência é que os desembargadores Luiz Ferreira da Silva, Pedro Sakamoto e Sebastião Moraes disputem as vagas. No entanto, Luiz Ferreira e Sakamoto devem ser os indicados pelo Pleno do Tribunal de Justiça. Todos já deram início às articulações.

Luiz Ferreira, que atua como corregedor no TRE e deve buscar a presidência, começou os diálogos mais cedo, por isso, já teria um terreno mais preparado e segurança para buscar a cadeira, hoje pertencente à desembargadora Maria Helena Póvoas.

Sakamoto, apesar de ser o único nome para corregedoria, tem a candidatura dada como incerta, pois as articulações começaram há pouco tempo. Sebastião, por sua vez, também ensaiou candidatura à presidência do TJ, mas não se inscreveu para o pleito.

Alair Ribeiro Atual presidente do TRE Maria Helena Póvoas e o corregedor Luiz Ferreira que deve assumir o cargo

Para que o Pleno do TJ escolha os dois nomes que farão parte da disputa, o TRE deve enviar um ofício no início de outubro, solicitando a decisão. Com isso, todos os 29 desembargadores que compõem o Pleno são comunicados e poderão manifestar interesse em concorrer.

A escolha é feita pelos próprios desembargadores, uma vez que são eles os possíveis candidatos. Após a definição, os nomes são enviados de volta para a Corte do TRE, que realiza uma sessão na qual elegem o novo presidente e o corregedor. A sessão na qual o TJ escolherá os dois nomes será realizada em 20 de outubro, data da eleição do próprio Tribunal de Justiça. Já a votação do TRE para acertar qual desembargador assume determinado cargo ocorre no mesmo dia da posse, em 14 de abril do próximo ano.

A Corte do TRE é composta por sete membros, hoje com a presidente Maria Helena Póvoas e o corregedor Luiz Ferreira da Silva, o juiz federal Paulo Cézar Sodré, os juízes de direito Roberto Curvo e Marcos Faleiros da Silva, e os juristas Flávio Alexandre Bertin e Ricardo Gomes de Almeida. Todos votam.

Remuneração

Cada um dos sete membros da Corte do TRE recebe R$ 914 da Justiça Eleitoral por sessão que participa. Por conta do aumento no número de sessões de oito para 15, devido ao período eleitoral, desde julho deste ano passaram a receber cerca de R$ 13,7 mil por mês, quase o dobro dos R$ 7,3 mil recebidos anteriormente.

O valor não se trata de salário, mas sim uma espécie de gratificação, o chamado jeton. Isso porque, por lei, os integrantes da Corte não têm direito a subsídio mensal, pois recebem pelas funções de origem. A presidente do órgão, por exemplo, recebe pelo cargo de desembargadora do TJ cerca de R$ 32 mil por mês, além dos jetons.

Com eleição, sessões no TRE chegam a 15; gratificação de até R$ 13,7 mil

Orçamento

Este ano, o orçamento utilizado para o funcionamento do órgão, gastos como energia elétrica, água, limpeza, segurança, e telefonia, sofreu severos cortes. Dos R$ 22,3 milhões solicitados pelo TRE, apenas R$ 17,3 milhões foram alocados na Lei Orçamentária Anual. A redução representa queda de 22%. A tendência é que no próximo ano não seja muito diferente devido à crise econômica.