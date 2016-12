Médicos reduzem sedação e reitora tem discreta melhora; quadro grave

Divulgação Quadro de saúde de Myrian Serra continua grave, porém estável e com discreta melhora

A reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Myrian Serra, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Rosa.

Nesta quarta (14), a equipe médica responsável pelo tratamento da reitora iniciou o processo de redução da sedação e realizou a retirada do cateter que monitorava a pressão intracraniana. O quadro de saúde continua grave, porém estável e com discreta melhora.

A reitora está sob cuidados da equipe da Unidade de Terapia Intensiva, coordenada pelo doutor Márcio Paes.

A professora Myrian Serra passou mal na noite do último sábado (10) no Teatro Universitário. Após os primeiros socorros recebidos de médicos presentes no local e das equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), foi levada para o Hospital Santa Rosa.

Cateter

Na madrugada do último domingo (11), Myrian foi submetida a um procedimento neurocirúrgico para a implantação de um cateter para monitorar a pressão intracraniana, temperatura cerebral e drenagem do líquor hemorrágico e, posteriormente, o aneurisma cerebral foi embolizado. (Com Assessoria)