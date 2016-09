Membro da OAB defende que vida de candidatos seja exposta ao eleitor

Assessoria Todos querem saber o que seus candidatos fizeram no verão passado, cita advogado Lauro da Mata

Presidente interino da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Seccional Mato Grosso, o advogado Lauro da Mata defende que a vida política dos candidatos a cargos eletivos seja “exposta visceralmente” para que a população tenha condições de decidir o voto analisando o passado dos que almejam exerce cargos públicos. Entretanto, ressalta que a intimidade das pessoas é resguardada pela própria Constituição.

“Os candidatos devem ser expostos visceralmente e sem limitação. Precisam ser conhecidos integralmente para os eleitores fazerem a melhor escolha. Não acredito que mostrar a conduta seja ataque pessoal. Todos querem saber o que seus candidatos fizeram no verão passado”, declarou Lauro da Mata em entrevista ao .

O debate sobre o limite entre ataque e exposição da vida político entrou em evidência após o inicio do horário eleitoral gratuito de rádio e TV em Cuiabá. Enquanto o candidato a prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) reclama do adversário Wilson Santos (PSDB) por vinculá-lo a correligionários como o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e expor a aposentadoria especial de R$ 25,3 mil que recebe desde os 34 anos, o tucano não aceita que as mazelas dos dois mandatos na Prefeitura de Cuiabá sejam exploradas.

Já o Procurador Mauro (Psol) considera que está sendo atacado quando os adversários expõem pontos do programa partidário. Entre os assuntos polêmicos estão aborto, legalização da maconha, casamento entre pessoas do mesmo sexo e ideologia de gênero.

Lauro da Mata também ressalta que a vida intima dos candidatos deve ser preservada. “A discussão deve ser balizada pela ideologia política e conduta na vida pública. Jamais a intimidade das pessoas, que é resguardada pela própria Constituição, deve ser explorada”, completou.

O advogado também recomenda aos eleitores avaliarem a ficha dos candidatos antes do voto. Ele explica que o enquadramento legal como ficha suja depende de critérios observados pelo Judiciário em julgamento.

Para se tornar ficha suja, o político deve ser condenado em 1º grau com sentença transitada em julgado. O outro critério é a condenação em órgão colegiado.

Lauro da Mata era vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-MT e exercerá a presidência interina até dezembro. Isso porque o titular José Antônio Rosa assumiu a coordenação jurídica da campanha de Wilson.