Ministro da Educação dá posse a Myrian Serra como reitora da UFMT

Assessoria Reitora professora Myrian Serra é empossada no MEC e vai comandar instituição entre 2016 e 2020

A professora Myrian Serra foi empossada reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, em cerimônia no Ministério da Educação (MEC) em Brasília, nesta quinta (13). O chefe de Gabinete da Secretaria de Educação Superior (Sesu), Ataíde Alves, servidores do Ministério, da UFMT e representantes da bancada Federal de Mato Grosso e do Ministério da Agricultura participaram do ato.

Na ocasião, Myrian Serra reafirmou os valores da instituição com o ensino público, gratuito, democrático, laico e inclusivo e a abertura da universidade aos diversos setores que constituem a sociedade. Ela também reiterou seus compromissos com uma universidade plural, que produz e compartilha conhecimentos, saberes e práticas. A reitora vai comandar a instituição entre 2016 e 2020.

O ministro da Educação falou sobre a importância da instituição no contexto do ensino superior brasileiro e que o MEC será parceiro da universidade. “O que fazemos e a forma como agimos é demonstrada com fatos. Queremos concluir as obras do Reuni, avançar no que está em andamento e criar condições para que as universidades ampliem a oferta de vagas aos estudantes do Brasil. Contamos com o papel importante da Universidade Federal de Mato Grosso.”

Apoio da bancada

A professora Myrian Serra enfatizou sobre a importância do apoio e parceria da bancada federal de Mato Grosso, do Ministério da Educação, suas secretarias, além do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. “Sabemos dos desafios que estão por vir e não nos furtaremos a buscar soluções, pois, o sucesso da UFMT é resultado do trabalho dos nossos antecessores e que envolve toda a comunidade. Não é um esforço isolado, somos cerca de 35 mil pessoas, entre professores, técnicos, estudantes, aposentados e colaboradores em permanente articulação com a sociedade”.

Pautada na gestão participativa e no diálogo, a proposta da nova administração na instituição de ensino é reforçar a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, com qualidade. E que tenha a inovação e a sustentabilidade como princípio transversal às ações administrativas e acadêmicas. No campo da internacionalização pretende-se promover a interculturalidade e contribuir com a produção de um novo saber, elaborado a partir do diálogo e do respeito às diversas formas de produção das ciências.

A localização da UFMT, no centro da América do Sul, a coloca em uma posição estratégica que possibilitará uma contribuição mais efetiva com o desenvolvimento social e econômico da região e do corredor Mato Grosso-Pacífico.

Doutora em Alimentos e Nutrição, Myrian Serra tem experiência na administração superior, tendo ocupado o cargo de coordenadora de Curso, diretora de Faculdade, pró-reitora de Ensino e Graduação e pró-reitora de Assistência Estudantil. Ao longo de seus 35 anos de experiência acadêmica, atuou em ações que contribuíram para ampliar o acesso ao ensino, incentivar e qualificar a pesquisa e a extensão universitária.

Transmissão do cargo

A cerimonia de transmissão de cargo da então dirigente da UFMT Maria Lúcia Cavalli Neder para a professora Myrian Serra e seu vice-reitor, Evandro da Silva, acontece nesta sexta (14), em Cuiabá, no Teatro Universitário, às 19h. O evento é aberto ao público. (Com Assessoria)