Morre Attílio Ourives, cofundador da UFMT e da Associção do MPE-MT

Divulgação Attílio Ourives faleceu nesta terça vítima de falência múltipla dos órgãos

O procurador de Justiça aposentado Attílio Ourives, 84 anos, faleceu no início da noite desta terça (27), vítima de falência múltipla dos órgãos, após várias semanas na UTI. Ele foi um dos fundadores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), ao lado do médico Gabriel Novis Neves, na década de 1970, e também do novo formato do Ministério Público de Mato Grosso.

Seu velório está previsto para começar nas primeiras horas da madrugada desta quarta (28), em uma Loja Maçônica de Cuiabá, localizada na região do CPA-I, Morada da Serra, ou no salão nobre do Edifício das Promotorias do Ministério Público de Mato Grosso. Ele deixa viúva e filhos.

Filho de família tradicional árabe, Attílio Ourives nasceu em Cuiabá. Ele se formou em Direito e foi professor, fundador da UFMT, promotor de Justiça, procurador de Justiça, implantador de várias comarcas e presidente da Fundação Júlio Müller e fundador da Associação Mato-Grossense do Ministério Público. (Com Assessoria)