MP recorrerá de decisão que proíbe procurador-geral de julgar promotor

Gilberto Leite/Rdnews Procurador geral de Justiça Paulo Prado diz que recorrerá da decisão do TJ

O Ministério Público Estadual recorrerá da decisão do Tribunal de Justiça que em julgamento realizado, nessa quinta (2), reconheceu a inconstitucionalidade parcial de uma lei estadual que previa poderes para o procurador-geral de Justiça julgar monocraticamente processos disciplinares contra promotores e outros procuradores de Justiça.

O anúncio foi feito pelo procurador geral de Justiça, Paulo Prado, ao . “Qual a tese do TJ? Que o julgamento precisa de ser através de um órgão colegiado. Eu não sou contra essa forma, só quero que isso seja bem definido pelo Judiciário. E se o Superior Tribunal de Justiça entender dessa maneira, o próximo procurador geral de Justiça deverá encaminhar um projeto de lei para a Assembleia para regulamentar isso”, esclarece.

Nesta linha, Prado reforça que se um promotor passar por um procedimento administrativo e a comissão processante recomendar uma punição, ao invés de ser um procurador a decidir, será um colegiado de procuradores. “Também não é ruim, mas queremos uma definição em Brasília que crie repercussão geral”, pondera.

O MP deve apenas aguardar a publicação do acórdão da decisão para analisar qual recurso impetrar e em qual instância.

Entenda

Com base na declaração dessa inconstitucionalidade, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público anulou a condenação da promotora de Justiça de Cuiabá Fânia Helena Amorim de Oliveira, que havia sido punida com pena de censura pelo ex-procurador-geral do MPE, após responder a uma sindicância.