Neurilan é reeleito como presidente da AMM e terá salário de R$ 16 mil

Gilberto Leite/Rdnews Prefeitos aprovaram que um ex-prefeito poderia ser candidato a presidente da AMM. Fui candidato, fui eleito, disse Neurilan Fraga (PSD), após ser eleito em votação aberta, por aclamação, nesta quinta

Após uma eleição polêmica, por unanimidade, o ex-prefeito de Nortelândia, Neurilan Fraga (PSD), foi reeleito presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) nesta quinta (05), para mais dois anos de mandato. Dos 141 municípios, 132 estavam aptos a votar e, destes, 106 prefeitos votaram pela reeleição do socialdemocrata.

A candidatura do Neurilan só foi possível por conta de uma mudança no regimento interno da entidade apresentada em assembleia e aprovada pelos munícipes, para que um ex-prefeito pudesse sair candidato à reeleição na AMM. ”Os prefeitos aprovaram que um ex-prefeito poderia ser candidato a presidente da AMM. Fui candidato, fui eleito. Todos os prefeitos defenderam candidatura única. Isso significa que os prefeitos estão confiando no trabalho que nós vamos fazer nesses dois anos”, disse Neurilan, depois de ter sido reeleito.

Fraga encabeçou a chapa única “AMM em defesa do municipalismo”. Devido ao consenso pela chapa única, por nenhum outro gestor ter inscrito chapa até a data estipulada - 12 de dezembro - diferentemente das eleições anteriores, a votação de hoje foi aberta e por aclamação. Depois da vitória, Neurilan pregou discurso de união e fortalecimento da AMM, destacando que vai cobrar do governo os repasses da Saúde em atraso. Diversos prefeitos, depois da votação, reclamaram dos atrasos nos repasses, entre eles a de Sinop Rosana Martinelli (PR), o de Água Boa, o Maurão (PSD) e o de Nortelândia, Jossimar José Fernandes, o Zema (PSD). os gestores não souberam quantificar valores, mas algumas cidades já contabilizam quase cinco meses sem receber o repasse.

O prefeito de Rosário Oeste, João Balbino (PR), que presidiu a comissão eleitoral, explana que, devido ao fato de Neurilan não ser prefeito, ele poderá ser mais cobrado pelos outros gestores, uma vez que terá mais tempo para tratar de assuntos da entidade.

Neurilan também aspira mudança na Lei Kandir. Ele destaca que, em 2015 os municípios deixaram de arrecadar um montante aproximado em R$ 2 bilhões devido à desoneração determinada pela lei. Por isso, ele vai articular a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 288/2016, que prevê a alteração da Lei Kandir no Congresso Nacional. “A nível nacional, esta será nossa primeira bandeira, que é a mudança na Lei Kandir, o projeto da Lei 288, onde diz que o governo Federal tem a obrigação de passar para os Estados, para os municípios, 100% de que foi desonerado nas exportações”, disse.

Agora eleito presidente, Fraga vai receber um salário de R$ 16 mil por mês. A AMM tem um orçamento de 14 milhões. Nas eleições passadas, Fraga enfrentou dificuldades e não venceu com folga como hoje. Em 2014, Neurilan saiu vitorioso com 59 votos, contra 32 do segundo colocado, Adair Alves. O terceiro colocado, aliado, na época, foi Otaviano Pivetta, que obteve apenas 30 votos. Uma surpresa para muitos munícipes.

Nova diretoria

A nova diretoria da Associação é composta por 17 prefeitos de todas as regiões do Estado e conta com a participação do deputado Ondanir Bortolini, Nininho (PSD), como presidente de honra. Os prefeitos de Água Boa, Mauro Rosa da Silva (PSD); Juara, Luciane Borba Azóia Bezerra (PSB); Chapada dos Guimarães, Thelma Pimentel Figueiredo (PSDB); Dom Aquino, Josair Geremias Lopes (PSB); e Marcelândia, Arnóbio Vieira de Andrade (PSD), compõem o grupo de vice-presidentes.

Na secretaria, estão os gestores de Apiacás, Adalto José Zago (PSDB); Juína, Altir Antônio Peruzzo (PT); e Poconé, Atail Marques do Amaral (PR). Os tesoureiros eleitos são de Santa Cruz do Xingu, Marcos de Sá Fernandes da Silva (PSB); Araguainha, Silvio José de Morais Filho (PSD); e Nova Monte Verde, Beatriz de Fátima S. Lemes (PMDB).

Completam a chapa os prefeitos do conselho fiscal, com: Nova Marilândia, Juvenal Alexandre da Silva (PSDB); Nova Brasilândia, Mauriza Augusta de Oliveira (PMDB); e Arenápolis, José Mauro Figueiredo (PSD). Atuarão como suplentes os prefeitos de Nortelândia, Jossimar José Fernandes (PSD); Nobres, Leocir Hanel (PSDB); e Porto Estrela, Eugênio Pelachim (PSC).

A solenidade de posse está marcada para esta quinta, às 19h, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. (Com Assessoria).