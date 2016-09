OAB-DF vai acompanhar caso de procuradores assassinados em MT

Reprodução José Bonfim confessou os assassinatos, a venda do gado da fazenda e ainda depositava dinheiro na própria conta

O presidente da OAB-DF, Juliano Costa Couto, determinou que uma comissão especial acompanhe todos os procedimentos judiciais e de apoio à família dos procuradores Saint’Clair Martins Souto e o filho Saint’Clair Diniz Martins Souto, assassinados em Vila Rica. A entidade trabalhará ao lado das seccionais da Ordem de Mato Grosso e Rio de Janeiro na apuração do caso.

Os corpos dos procuradores, pai e filho, foram localizados na fazenda deles após a prisão do gerente da propriedade, José Bonfim Alves de Santana, que confessou a autoria do crime, segundo informações da secretaria estadual de Segurança Pública. O duplo assassinato teria ocorrido na última sexta (9). A fazenda pertencia aos procuradores, que viajaram ao local para tratar de problemas relacionados a desvios de cabeças de gado.

Saint’Clair Martins Souto tinha 78 anos, já foi prefeito de Unaí (MG), onde possui outra propriedade agrícola, e era procurador aposentado do Distrito Federal. O filho, Saint’Clair Diniz Martins Souto, de 38 anos, era procurador do Rio de Janeiro. Ambos mantinham escritório de advocacia no Lago Sul, em Brasília.

Para o presidente da OAB-DF, o crime choca a advocacia e não serão poupados esforços para dar um basta a estas manifestações de violência. “O clima de insegurança endêmica que se espalha por todo o país exige uma ação rápida e enérgica das autoridades, sob pena de nos tornarmos todos reféns de pistoleiros”, alertou.

Detalhes

José Bonfim, que confessou a autoria dos assassinatos, era funcionário da fazenda de propriedade das vítimas e teria discutido com os patrões por questões financeiras, já que o caseiro estaria comercializando gado. Com Bonfim, os policiais apreenderam revólver calibre 38, uma caminhonete Hilux e cerca de R$ 5 mil em dinheiro.

Às autoridades policiais, ele admitiu que comercializava o gado e depositava o dinheiro em uma conta bancária na qual acumulou cerca de R$ 180 mil. Bonfim reclamou ainda que o salário de R$ 1,5 mil não era suficiente e disse acreditar que merecia uma quantia maior pelas atividades que desempenhava. (Com Assessoria)

Polícia prende suspeito e encontra corpos dos procuradores mortos