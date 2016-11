Gilberto Leite Presidente da OAB, Leonardo Campos, acha necessário analisar a fundo antes de concluir a reforma

Mesmo dizendo que a proposta de lei de reforma tributária apresentada pelo governo é constitucional, a OAB-MT entende que há brechas no projeto que contrariam o conceito apresentado. Um deles é o parágrafo 4º do artigo 2º, que possibilita ao Estado regular questões por decreto e não apenas por lei. “Ao se permitir legislar por decreto nós entendemos que há um ferimento à Constituição, às regras tributárias pátrias”, alertou o presidente da OAB, Leonardo Campos, em coletiva de imprensa realizada nesta manhã (18).

Outro ponto levantado é que o projeto deixa abertura para a taxação por setor e não por produto, o que também vai contra a fala do Executivo. Ao todo, a Ordem apresentou 54 sugestões em 26 artigos do projeto, sob o aspecto técnico tributário legislativo, levando em conta a legalidade, constitucionalidade e a proposta apresentada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável por elaborar o modelo, e o Governo. O estudo foi feito pela Comissão de Estudos Tributários e Defesa do Contribuinte da entidade.

Neste sentido, Leonardo reforça a orientação da entidade de que é necessário mais tempo para analisar a fundo o projeto antes de concluir a reforma tributária. “Ela precisa de uma maior maturação, de um debate mais esmiuçado com todos os segmentos da sociedade civil, ainda que de forma exaustiva. Um tema tão importante como esse se exaure com várias discussões e debates”, destacou.

O presidente da OAB ainda classificou como “um emaranhado” a legislação tributária estadual e observou que a cada novo secretário surge uma “enxurrada” de novos regulamentos que impactam a vida do contribuinte, empresários e cidadãos. “A ordem apoia a necessidade de uma reforma tributária em nosso Estado para dar, principalmente, segurança jurídica e clareza às nossas legislações”, defendeu.

Com relação aos incentivos fiscais, a análise da OAB demonstrou que, com a reforma, muitas empresas podem ser desenquadradas, causando um impacto negativo ao Estado no que tange à guerra fiscal. Diante disso, a instituição propõe a criação de uma regra específica de transição para que os contribuintes beneficiados, em regularidade com a legislação, não sejam totalmente prejudicados.

Quanto à energia elétrica, combustíveis e serviços de telecomunicação, que hoje estão incluídos em um patamar superior de tributação, com as mesmas alíquotas de produtos considerados supérfluos, a Comissão sugere que sejam incluídos em outra faixa de tributação para produtos de primeira necessidade.

Todos os apontamentos foram reunidos em um ofício, encaminhado ainda hoje para o governador Pedro Taques (PSDB), o presidente da Assembleia Guilherme Maluf (PSDB), o deputado Oscar Bezerra (PSB) bem como para os secretários estaduais de Fazenda Seneri Paludo, da Casa Civil Paulo Taques, de Desenvolvimento Ricardo Tomczyk e o de Planejamento Gustavo de Oliveira. Cada via possui 38 páginas.

Decreto 380

A OAB é veementemente contra o Decreto 380/2015, que tem por objetivo adequar a forma de cobrança do ICMS no Estado à legislação nacional e está previsto para entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017. A Ordem pede, portanto, a imediata revogação da determinação. O presidente da Comissão, Carlos Montenegro, assevera que “não se pode aprovar a reforma com a espada do decreto na cabeça”, pois a entidade o considera ilegal e já pediu a revogação da norma.

Ocorre que há um entendimento de que a reforma pode estar sendo "acelerada" para impedir que o decreto entre em vigor e isso é visto com temeridade pela entidade.

Restituição

Ainda na coletiva desta manhã, a Comissão revelou que o projeto é omisso quanto à restituição ou compensação do contribuinte que porventura tenha pago a mais ao governo. Apesar de entender que a situação já é prevista no Código Tributário Nacional, acredita que fixar este item na legislação tributária estadual trará mais transparência.

Impacto econômico

Por fim, a OAB pede que o Governo apresente um estudo do real impacto econômico que a reforma causará nas finanças do Estado, tendo em vista que o tema tem sido especulado com base nas taxas mínimas e máximas previstas na legislação nacional, sem especificar a alíquota de cada produto.

Na próxima segunda (21), os membros da Comissão se reunirão com representantes do governo, na sede da Sefaz, para debater os apontamentos.

