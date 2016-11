OAB promove ato de desagravo em favor de advogada vítima de racismo

Francis Amorim De Barra do Garças

A OAB/MT e a subseção de Barra do Garças promoveram, nessa sexta (11), ato de desagravo em favor da advogada Kesia Kiss Nunes, vítima de ofensas, discriminação racional e prerrogativas violadas por integrantes da Polícia Militar durante uma ocorrência que envolvia um cliente da profissional. O ato reuniu cerca de 100 advogados e a diretoria da entidade em Mato Grosso.

O desagravo foi aprovado pelo Conselho Pleno da OAB diante da denúncia registrada pelo Tribunal de Defesa de Prerrogativas (TDP), que acusam o sargento Paulo Cirilo de Souza e Tenente Aguinelo Silvestre de Oliveira Junior, de cercear as prerrogativas da advogada no exercício de suas funções, agressões físicas e verbais, bem como ofensas raciais por se tratar de uma cidadã de cor.

O fato, de acordo com o processo que tramitou no TDP da OAB, aconteceu em 16 de julho desse ano na Central de Boletins de Ocorrências da Polícia Militar, quando Kesia compareceu ao local para acompanhar a confecção de registro de ocorrência que envolvia um cliente detido pela PM e acabou sendo vítima de agressão por parte de policiais militares.

Segundo a OAB, a advogada teria sido retirada à força do interior de central, mesmo se apresentando como jurista. "Os policiais a puxaram pelo braço, causando lesões, a ofenderam racialmente e ainda apreenderam a carteira profissional. Isso é inadmissível e os acionamos cível e criminalmente pelos atos. Não vamos admitir que as prerrogativas dos advogados sejam violadas como ocorreu", disse o presidente do tribunal, advogado André Stumpf Jacob.

O presidente da Ordem, Leonardo Campos, que coordenou o ato, afirma que essa é uma forma de mostrar que a OAB não tolera, em hipótese alguma e em qualquer lugar deste Brasil, a violação às prerrogativas de um advogado, que, segundo ele, as tem para exercer a profissão com liberdade, respeito e autonomia, independência e sem qualquer tipo de subordinação. "A ordem veio aqui porque não aceita qualquer tipo de insubordinação e agressão que possa atingir a liberdade e denegrir a imagem de um advogado no exercício da função em Mato Grosso", repudia.

Além das ações nas áreas cível e criminal, a OAB acionou a Corregedoria da Polícia Militar para a apuração da conduta dos policiais e a instauração de inquérito na Polícia Civil para apuração dos fatos.

Outro lado

O Comando Regional da Polícia Militar em Barra do Garças reagiu ao movimento realizado pela OAB e as declarações da advogada Kesia Kiss Nunes. Em nota divulgada logo após o ato, o tenente-coronel José Roberto Castelo, comandante adjunto da corporação contestou as denúncias.

Conforme ele, "nenhum dos policiais militares proferiu palavras que caracterizam a injúria contra a advogada; não houve qualquer tipo de discriminação racial por ser o sargento que deu voz de prisão ser de cor parda; não foi comprovado algum tipo de crime ou transgressão disciplinar a profissional; a divulgação errônea da presença da presença do tenente Aguinelo no local do fato espera, que da mesma forma como a PM está averiguando a conduta dos policiais, que a OAB verifique também no Código de Ética da entidade, a conduta da advogada, que foi presa por desobediência e desacato aos policiais".

