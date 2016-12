OAB realiza ato contra promotor; só enaltece o meu currículo, diz Ghayva

Thiago Bergamasco Promotor Vinicius Gahyva diz que nada e o ato para ele são a mesma coisa

A seccional mato-grossense da OAB organiza um ato de desagravo público para esta quinta (15), às 16h30, em frente à sede das Promotorias do Ministério Público Estadual contra o promotor Vinicius Gahyva Martins por ter feito ofensas as advogado em julgamento no Tribunal do Júri do Fórum da Capital.

Segundo a OAB, na ocasião, logo após iniciar a defesa de seu cliente, o advogado Luciano Augusto Neves passou a ser sistematicamente interrompido pelo promotor, inclusive com ofensas à prerrogativa profissional e ao direito de defesa do acusado.

Registro da ata

Conforme registrado na ata do julgamento pela juíza presidente do Tribunal do Juri, Mônica Catarina Perri Siqueira, decorridos 10 minutos da fala da defesa, o promotor fez diversas interrupções, causando tumulto.

“Quero registrar que, há muito, esse promotor de justiça vem atuando desta maneira no plenário do júri, aparteando com excesso a defesa, às vezes em tons irônicos e agressivos, no que tem sido advertido por esta magistrada para que seja mais comedido e, desta maneira, permita que a defesa exponha sua tese, o que não vem sendo acatado”, declarou a magistrada em ata.

A juíza relata que a conduta do de Gahyva impediu o advogado de expor suas alegações aos jurados, ferindo assim o princípio constitucional da plenitude da defesa no plenário do Júri. Diante da situação, que levou à dissolução do Conselho de Sentença, o promotor reafirmou em ata a ofensa proferida ao advogado durante a sessão de julgamento.

“... insignificante é o próprio advogado que diz que se retiraria do plenário e aqui permaneceu, o que ensejou a constatação pública e notória dita por este promotor de Justiça de que de fato trata-se de um analfabeto jurídico”, disse o representante do Ministério Público.

Além da ata, a OAB aponta que o áudio da sessão deixa clara a tentativa da magistrada em fazer o promotor permitir que o julgamento ocorresse sem mais interrupções de sua parte. Também foram encaminhados para avaliação do Tribunal de Defesa de Prerrogativas (TDP) ata de outra sessão de julgamento no Tribunal do Júri onde se registra conduta semelhante por parte do promotor.

“Assim, a OAB-MT não pode tolerar em hipótese alguma que fatos como estes voltem a ocorrer, sendo necessária a impressão de todas as medidas disponíveis e cabíveis ao caso, de modo que não só o representado, mas todos aqueles que desconhecem o Estatuto da Advocacia e a própria Constituição Federal, passem a conhecê-la, mesmo que da pior maneira”, destacou o relator do processo no TDP, conselheiro Pedro Verão.

Para o conselheiro, é indiscutível que a norma constitucional foi transgredida com a violação das prerrogativas do advogado. “Resta portanto comprovado que o sr Vinicius Gahyva Martins desconhece e não atendeu em nenhuma forma as prerrogativas inerentes ao advogado, bem como deixou de dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho”, avaliou.

O voto foi acatado por unanimidade no Conselho Pleno da OAB. Além do ato de desagravo público, serão remetidas cópias do processo para propositura de medidas criminais em desfavor do promotor, tendo em vista a configuração dos delitos de Difamação e Injúria. Também serão encaminhadas para o MPE e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Outro lado

Ao , Gahyva disse não ver razão para tamanha repercussão de um fato que considera rotineiro. “Não se compreende que a OAB, que tanto preconiza o direito de defesa, sequer ter dado oportunidade de me manifestar”, criticou. Neste sentido, contou que a Ordem não lhe encaminhou nada.

O promotor avaliou ainda que a OAB vem sendo transformada num “sindicato de advogados colocados a serviço de interesse reduzido e pequeno” e cita o posicionamento favorável à punição de juízes e promotores e à PEC 37. “Então, não é de se impressionar ou estranhar que a Ordem que cada vez venha trabalhando como entidade de classe e não da sociedade, mas de alguns poucos advogados, e se descredenciado do histórico de defesa social da democracia. E se pautando no ataque a algumas instituições”, analisou.

Gahyva citou que até mesmo o pedido encaminhado ao MPE para a substituição de promotor no caso em questão foi negado pela Corregedoria do órgão. “Esse ato e absolutamente nada para mim são a mesma coisa. Só enaltece o meu currículo”, finalizou. (Com Assessoria)