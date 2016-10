OAB repudia baixaria de candidatos nos programas e espera a punição

Rdnews Emanuel e Wilson fazem baixaria nos programas e OAB quer melhoria no nível

A Ordem dos Advogados do Brasil - seccional de Mato Grosso (OAB-MT) repudiou o nível do debate eleitoral do 2º turno das eleições para a Prefeitura de Cuiabá, adotado pelos candidatos Wilson Santos (PSDB) e Emanuel Pinheiro (PMDB).

Por meio de nota, a instituição aponta que as acusações, difamações e imputações de fatos desabonadores são a tônica dos programas eleitorais, deixando de lado, assim, o respeito ao eleitor, às propostas e compromissos a serem firmados com Cuiabá.

"Destaque indevido a fatos retratados em processos anulados e com pessoas absolvidas, montagens para ligar candidatos a pessoas presas ou processadas, insinuações ofensivas, vídeos apócrifos, entre outros, têm sido a repugnante estratégia utilizada até aqui, de parte a parte", diz trecho da nota.

Dessa forma, a OAB avalia que os candidatos querem que o eleitor decida pelos defeitos e não pelas qualidades dos candidatos. "O ilícito não se resume a compra de votos. Caluniar, difamar, injuriar o adversário também é crime!", destaca a ordem.

Nesta semana, por exemplo, os dois candidatos sofreram punições devido aos ataques contra o adversário. Ontem (13), Wilson Santos "ficou mudo” na propaganda eleitoral gratuita de TV e rádio por ter reincidido em difamar o peemedebista. Na decisão, o tucano havia ficado dois dias sem o programa, mas conseguiu reverter um, e hoje deve aparecer na íntegra.

Emanuel, um dia antes, havia perdido inserções por ter ligado o concorrente a operação da polícia, sem provas. A coligação, se utilizando de manchetes exibidas na imprensa, tentava envolver o nome de Wilson com a Operação Pacenas, que apurou supostas fraudes em licitação e desvio de verbas públicas em obras de saneamento básico, mas o tucano não chegou a ser investigado.

Diante da situação, a OAB pede aos candidatos que mantenham o nível da campanha eleitoral em alto grau, abstendo-se desse tipo de ataque. Diz ainda confiar na atuação firme da Justiça eleitoral para punir severamente tais condutas. (Com Assessoria)