Pleno ratifica decisão e mantém suspensão da PPP da iluminação

Por unanimidade, o Pleno do TCE aprovou a decisão singular do conselheiro Luiz Carlos Pereira e homologou a suspensão de todos os procedimentos licitatórios referentes ao edital 1/2016, cujo objeto é a concessão por meio de Parceria Público Privada (PPP) da iluminação pública em Cuiabá. A decisão foi proferida em sessão realizada nesta manhã (21).

A decisão singular atendeu um pedido feito pelo Ministério Público de Contas, por meio de um recurso ordinário interposto em 25 de outubro de 2016. O MPC buscou reverter a decisão do Pleno dada naquele mesmo mês na qual julgou improcedente a representação de natureza externa proposta pela empresa Global Ligth Construções Ltda em face da Prefeitura de Cuiabá, das secretarias de Serviços Urbanos e de Gestão, por irregularidades ocorridas no citado edital.

Relator do processo, conselheiro Luiz Carlos Pereira havia determinado a suspensão da licitação

O relator do recurso, conselheiro Luiz Carlos Pereira, explica que o MPC reiterou o pedido de suspensão alegando, em resumo, que a exigência de um email de índice de liquidez corrente não é usual, não foi administrativamente justificada no processo licitatório, é desproporcional e fere a ampla concorrência.

Sustentou ainda que a previsão de pagamento da conta de energia de iluminação pública tem o condão de acarretar a ineficiência da execução do objeto da PPP e configura desequilibrada divisão dos riscos.

O MPC apontou também que a supressão do sistema de telegestão, inicialmente previsto no chamamento público para manifestação de interesse, consubstancia violação ao princípio da eficiência e foi realizada sem justificativa administrativa nos autos do processo licitatório.

O conselheiro interino Moisés Maciel conheceu o recurso do MPC em 6 de dezembro, determinou a intimação dos recorridos para apresentarem esclarecimentos apenas acerca do andamento da licitação e, em sequência encaminhou os autos para manifestação da Secretaria de Controle Externo sem, contudo, emitir decisão.

A secretaria de Gestão informou, em 12 de dezembro, que a partir da publicação do acórdão recorrido a prefeitura divulgou o aviso de abertura da concorrência pública em 25 de outubro. Esclareceu ainda que o Consórcio Cuiabá Luz sagrou-se vencedor e o termo de homologação foi assinado e encaminhado à publicação.

Na sequência, a Secex emitiu relatório técnico em 31 de janeiro opinando pela concessão do pedido do MPC. No dia 3 deste mês, o TCE intimou as partes para apresentar documentos e informações acerca das irregularidades detectadas na licitação. O Consórcio apresentou as informações pedidas e solicitou que a cautelar não fosse concedida. As demais partes não se manifestaram.

Decisão singular

O contrato suspenso previa a modernização, expansão, operação e manutenção da iluminação pública da Capital, com custo de R$ 712 milhões. A concessão prevê a troca de 67 mil pontos de iluminação por lâmpadas de LED em três anos. Para Luiz Carlos, a implantação do sistema de telegestão e CCO não comprova que haverá economia no uso da tecnologia, inclusive no LED.

Assim, estaria violando o princípio da eficiência e também da economicidade pela falta de prestação de contas mensal. O procedimento licitatório foi realizado ainda na gestão do ex-prefeito Mauro Mendes (PSB).

O consórcio Cuiabá Luz é formado pelas empresas FM Rodrigues e Cia LTDA, Cobrasin Brasileira de Sinalização e Construção LTDA e Sativa Engenharia LTDA.