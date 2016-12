Prado envia projeto à AL e propõe reajuste de quase 8% em salários

O procurador geral de Justiça Paulo Prado, prestes a encerrar o mandato, encaminhou um projeto de lei para a Assembleia requerendo autorização para aumentar o subsídio mensal dos servidores em 7,63%, a partir de 1º de janeiro. O reajuste atinge ativos, inativos e pensionistas.

Gilberto Leite/Rdnews Prestes a encerrar o mandato, Paulo Prado pede aumento de quase 8% para servidores do MPE

Ao , Prado explica que trata-se da reposição inflacionária e que valerá somente para servidores e não para promotores e procuradores, que têm seus subsídios calculados com base no salário de ministro do STF.

“Precisava de oito votos para entrar em regime de urgência e parece que conseguiram nove. Agora, depende do presidente Guilherme Maluf para colocar em votação”, comenta.

Diante do recesso branco no Parlamento, que teve início nessa quarta (21), para colocar o projeto em votação, Maluf precisaria convocar uma sessão extraordinária até a próxima semana.

Caso contrário, a matéria só deverá ser votada em janeiro, junto com a Lei Orçamentária Anual. As sessões estão previstas para os dias 9, 10 e 11.

Crise

O pedido acontece em meio a uma crise econômica e deve acelerar o debate sobre o pagamento da RGA nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Atualmente, o MPE alega que enfrenta problemas financeiros em virtude do atraso no repasse do duodécimo. No início deste mês, o governo liberou R$ 99,5 milhões, sendo R$ 22 milhões ao órgão em questão, porém ainda há valores a serem repassados.

Governador repassa duodécimo de R$ 99 milhões para TCE, MPE e TJ