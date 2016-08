Gilberto Leite/Rdnews Prado salienta que o repasse de setembro deve ocorrer até dia 27 para que salários não atrasem

Se o Estado não repassar setembro na data correta, corremos seríssimo risco de atrasar os salários. O alerta é do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, Paulo Prado, em relação ao repasse da quarta parcela do duodécimo ao órgão, que serve exclusivamente para despesa de pessoal e encargos sociais.

Após ter recuado da ideia de ingressar na Justiça contra o atraso no pagamento da parcela do duodécimo referente a julho, que impediu o pagamento dos salários na data de costume, Prado voltou a falar, porém sem muitos detalhes, que caso o atraso se concretize, será necessário buscar “via judicial” uma maneira para resolver a questão. “Temos que estudar isso. É uma ação complicada, teria que reunir com toda a assessoria jurídica”, esclarece.

Ao , o chefe do MPE salienta que o repasse de setembro deve ocorrer, no máximo, até o dia 27, para que os salários dos servidores do órgão não sejam tão impactados. De acordo com o decreto 384, baixado em janeiro deste ano, o duodécimo é pago em quatro parcelas nos dias 5, 10, 17 e 24 de cada mês. A medida visa o restabelecimento do equilíbrio financeiro das contas públicas. Contudo, o Governo tem enfrentado dificuldades para cumprir com as datas.

Por conta do não repasse das quartas parcelas do duodécimo referentes aos meses de julho e agosto, o MPE, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e a Assembleia terão que pagar a folha de pagamento dos servidores com recursos do "próprio bolso”. Em reunião realizada no último dia 16, o governador Pedro Taques (PSDB) disse que ainda não havia previsão de quando poderia fazer o repasse de verba aos Poderes.

Nessa segunda (24), o chefe da Casa Civil, Paulo Taques, disse que os meses de setembro e outubro serão os “mais difíceis do nosso Governo do ponto de vista financeiro”. Nesse dia, o Governo suspendeu o pagamento das emendas parlamentares nos meses de setembro e outubro.

Segundo Paulo Taques, a medida foi adotada para garantir o pagamento dos salários e o custeio da saúde, segurança e educação. Entretanto, ele garante que os repasses serão normalizados a partir de novembro.

