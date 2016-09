Gilberto Leite Presidente do MT Prev, Ronaldo Taveira quer sistemática para regime previdenciário auto-sustentável

O presidente do TCE Antonio Joaquim defende o enfrentamento do governo para que seja realizada a reforma da previdência. Segundo o conselheiro, o déficit financeiro do MT Prev é de R$ 400 milhões anuais. No atuarial, no qual é calculado o quanto que o Estado irá gastar com servidor durante a sua vida, o “rombo” atinge R$ 20 milhões. “Se não acontecer (reforma), lá na frente seus filhos e netos não terão previdência”, avalia.

Para o conselheiro, é impossível solucionar o “rombo” previdenciário num curto espaço de tempo. Ele critica também o fato de pessoas se aposentarem com 30 anos. “É impossível. Precisa ter limite de idade, precisa de muito mais, menos 65 anos. O assunto não é bem tratado. Ai vem o sindicato, confederação e faz confusão”, sustenta Antonio Joaquim referindo-se às pressões de categorias contrárias à reforma da previdência.

O presidente sugere ainda que o governo esclareça à população sobre o sistema previdenciário, por meio de programas institucionais. “Para mostrar à população que eles não terão condições de serem aderidos pelo Estado. Aí eu duvido que Paulinho da Força Sindical tenha força de fazer mobilização”, explica Antonio Joaquim referindo-se ao deputado que também é presidente da Força Sindical.

Para discutir avanços sobre a reforma da previdência dos servidores públicos, o governo estadual criou o Conselho do MT Prev, em janeiro deste ano. Os primeiros estudos indicaram déficit atuarial na ordem de R$ 23 bilhões em 15 anos. O déficit em 2015 foi de R$ 50 milhões. Por isso, o Estado busca alternativas para financiar o regime previdenciário próprio, sem comprometer a aposentadoria dos servidores que hoje estão na ativa.

O presidente do MT Prev, Ronaldo Taveira, defende a criação de sistemática para que o regime previdenciário seja auto-sustentável, o que hoje não acontece, em Mato Grosso, e em diversos Estados. Afirma ainda que cada Poder precisa dar sua cota de sacrifício para a presidência não naufragar.

Entre as medidas defendidas por Taveira estão aumento da idade mínima para 67 anos, e do tempo de contribuição para 40 anos. Também defende que o período de contribuição das mulheres se iguale ao dos homens, que hoje é de cinco anos a mais.

Novo Conselho busca medidas para enfrentar déficit de até R$ 23 bilhões

Amam

Associação Mato-Grossense dos Magistrados (Amam) questiona e tenta suspender dispositivos previstos na lei do MT Prev, que estariam em desconformidade com a Constituição Estadual. “Aduz que a Lei Complementar nº 560/14, trouxe três grandes modificações no regime próprio de previdência que atingirão diretamente os magistrados e pensionistas do Poder Judiciário, consubstanciadas nos dispositivos do art. 2º, I, art. 5º, I; art. 46 e art. 49 da citada lex, os quais violam o princípio da separação dos Poderes”, sustenta a Amam.

Pedido de vista do desembargador Luiz Carlos adiou o desfecho do julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelaentidade, sob José Arimatéia.

Antes, a relatora Antônia Siqueira se posicionou pelo deferimento da medida cautelar, determinando a citação da Procuradoria Geral do Estado e da Procuradoria Geral de Justiça. Os desembargadores Marcos Machado e Paulo da Cunha (presidente do Tribunal) se declararam suspeitos. O caso deve voltar ao Pleno na próxima sessão administrativa.

Amam tenta evitar que a folha de aposentados fique sob o MT Prev

Nacional

A União prevê que a reforma da previdência deverá ser votada no ano que vem, apesar do governo federal pretender enviar à Câmara Federal até o final deste mês. Dentre as modificações, estabelece a idade de 65 anos para homens e mulheres. O brasileiro hoje se aposenta, em média, aos 54 anos – uma das idades mais baixas do mundo. A idade média é de 53 anos para elas e 55,7 anos para eles. (Com informações G1)