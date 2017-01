Presidente do TCE pede por Sérgio Moro para vaga de Teori no STF

Ex-presidente da Associação Nacional dos Tribunais de Contas (Atricon) e atual presidente do Tribunal de Contas Estadual, o conselheiro Antonio Joaquim saiu em defesa da indicação do juiz federal Sérgio Moro para a vaga do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, que faleceu hoje (19) vítima de um acidente aéreo.

"Essa seria uma solução rápida e melhor vacina contra qualquer teoria de conspiração. Além de levar para o Supremo um magistrado que simboliza o clamor da sociedade brasileira no enfrentamento da corrupção", explica.

O conselheiro observa que tanto o ministro Teori quanto Moro vinham conduzindo com rigor e competência, cada qual na sua instância, o processo da Operação Lava-jato. Por isso, pondera se o presidente Michel Temer (PMDB) indicar e o Congresso Nacional aprovar, a ida de Moro para o STF seria bem aceita pelo povo brasileiro e também pelos operadores do Direito.

Para Antonio Joaquim, em política às vezes as versões são maiores que os fatos e, inevitavelmente, vai se questionar o motivo e levantar suspeitas sobre o acidente aéreo que vitimou o ministro. "O Brasil perde um grande ministro, que vinha se destacando no STF. Todos aguardavam as informações da delação da Lava-jato que o ministro conduzia", lamenta. (Com Assessoria)