Promotora disputa chefia da AMMP e quer renovar com presença feminina

Candidata à presidência da Associação Mato-Grossense do Ministério Público pela chapa "Renovação e Independência", a promotora do Juri de Cuiabá, Marcelle Rodrigues, defende que é momento de uma nova geração comandar a AMMP e se diz preparada para a empreitada. “Estou pronta para o desafio e se Deus quiser e a classe me conceder essa oportunidade, serei eleita e farei a defesa do MP da forma com que tem que ser feita”, comenta em entrevista ao .

Gilberto Leite/Rdnews Promotora Marcelle sinaliza defender renovação no comando da Associação Mato-Grossense do MP

A promotora conta que a candidatura surgiu do "apoio maciço da classe”. “Muitos colegas me ligaram, me incentivaram. Acharam que era momento de uma mulher assumir a presidência da associação, representar esse momento que a presidente da Conamp é uma mulher, nós tínhamos uma presidente da República. Então estava na hora de eu sair”, observa.

Marcelle passou 12 anos e quatro meses atuando no interior do Estado. Por conta disso, entende que tem uma visão diferenciada do que é o órgão fora dos limites da Capital. Além disso, enfatiza que juntamente com quatro colegas que atuam ainda no interior e mais dois aposentados, chegaram à conclusão de que era hora de “uma renovação no MP”. “Por isso, nós saímos e saímos em um momento desafiador, de presidir a associação quando o MP está sendo atacado de todas as formas no Congresso, e que tentam violar as prerrogativas do órgão”.

Nesta linha, a candidata aproveita para lançar críticas sobre o projeto de lei de abuso de autoridade e as alterações feitas no pacote das 10 medidas anticorrupção. “Caberia ao Congresso e à população fortalecer nesse momento de crise institucional. Estamos vivendo uma crise tremenda que pode afetar a nossa democracia”, alerta.

Marcelle ressalta que, quando o órgão finalmente consegue combater a criminalidade não só da classe social baixa, como de todas as camadas, sofre uma represália. “Nosso ex-governador está preso, conseguimos investigar o nosso presidente, os deputados. Então quando chega neles, dizem: não, é abuso de autoridade. Como se nós não tivéssemos controle. A lei de abuso de autoridade é válida para nós também”, argumenta.

Por fim, a promotora entende que alterações no pacote das 10 medidas afeta a autonomia e independência funcional do MP. Entre os nomes que a apoiam estão os promotores Rodrigo Fonseca de Rondonópolis, Caio Loureiro de Lucas do Rio Verde, Marcio Florestan de Sorriso, e Helen Kuriki de Barra do Garças. Na Capital, Marcelle conta com Antonio Hans, que foi procurador geral de Justiça, Silvio Martins, e o promotor Joelson Maciel.

Detalhes

Além de Marcelle, o promotor de Justiça Roberto Turin também disputa a chefia da associação. A eleição ocorre nesta quinta (15), das 9h às 17h, na sede da entidade, contudo, os votos dos associados do interior já estão sendo enviados pelos Correios. A contagem, no entanto, só ocorrerá no dia definido para a eleição. Ao todo, são 294 filiados.

O mandato da atual diretoria, sob Miguel Slhessarenko Junior, se encerra em 31 de janeiro. A posse da diretoria eleita, pelo estatuto, deve ocorrer até 1º de fevereiro do ano seguinte à eleição.