Rabaneda, Feltrin e Luiz Otavio formam lista tríplice à vaga no TRE

Reprodução Ulisses Rabaneda, Flávio Bertin (acima) e Luiz Otavioa Trovo disputam vaga de juiz membro no TRE

O Pleno do Tribunal de Justiça definiu em votação realizada, na manhã desta quinta (29), o nome dos advogados que concorrem a duas vagas de juiz membro titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), categoria jurista.

Ulisses Rabaneda (18 votos), Flávio Bertin (11 votos), e Luiz Otavio Trovo Marques de Souza (8 votos) formam a lista tríplice que escolherá o substituto para o biênio do juiz membro Bertin, que busca reeleição.

Para a vaga aberta, com o fim do biênio do juiz membro Ricardo Almeida, foi formada a lista tríplice composta pelos advogados Sebastião Monteiro da Costa Junior (17 votos), Oswaldo Pereira Cardoso Filho (10 votos) e o próprio Ricardo Almeida (14 votos).

Os candidatos à primeira lista tríplice destacam a satisfação por serem escolhidos, bem como a responsabilidade que terão, caso sejam juiz membro eleito. “É um grande desafio, mas uma grande satisfação participar de um tribunal onde cuida das questões democráticas do povo. Estou muito feliz por ter tido, pela segunda vez, a chance de concorrer”, diz Bertin.

O advogado criminalista Ulisses Rabaneda foi o mais votado entre todos os candidatos, inclusive selecionado por alguns desembargadores para a segunda listra tríplice. Conforme prevê a legislação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os nomes definidos na primeira lista ficam automaticamente excluídos da segunda, o que fez com que vários magistrados retificassem os votos. “Não há dúvidas que é uma grande alegria. Em uma disputa qualificada como essa, em que os colegas que compunham o rol de inscritos têm um extenso currículo de serviços prestados”, pontuou.

O terceiro selecionado é o procurador do Estado Luiz Otavio Trovo Marques de Souza. Para ele, a candidatura representa uma conquista pessoal e também profissional, haja vista que advém da advocacia pública, que não tem tradição na escolha para juiz membro do TRE. “Venho com essa bandeira: a participação da advocacia pública na Justiça Eleitoral. O direito público tem tudo para auxiliar e fomentar a prática da Justiça Eleitoral, que é a Justiça da Democracia”.

A presidente TRE-MT, desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, relembra que também é egressa da advocacia e ressalta a importância dessa figura nas Cortes do Poder Judiciário. “Ele vai mostrar exatamente o que o legislador pretendeu que é a visão do advogado dentro da Corte. É bastante interessante termos visões diferenciadas”.

Por se tratar de um tribunal federal, as listas tríplices serão enviadas à Presidência da República, para nomeação do indicado. Antes disso, as listas passam pelo TRE e pelo TSE para verificação da documentação apresentada. (Com Assessoria)