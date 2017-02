Reitor em exercício da UFMT entrega relatório de capacitação para TCE

O reitor em exercício da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professor Evandro Soares, entregou relatório de capacitação ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), na tarde dessa terça (14). O relatório é referente à pesquisa com cerca de 600 conselheiros, utilizando a metodologia tipo survey e grupos focais.

Reprodução Reitor em exercício, Evandro Soares, entrega no TCE relatório de capacitação

Evandro Soares assumiu a reitoria após Myrian Serra sofrer acidente vascular cerebral (AVC) em 10 de dezembro. Ela teve alta hospitalar no último dia 20. Desde então, Myrian recebe tratamento médico domiciliar com acompanhamento de uma equipe clínica e neurocirúrgica, coordenada pelos médicos Márcio Paes e Giovani Mendes. Ela esta consciente, conversando e andando com auxílio.

Para o reitor em exercício, a capacitação sintetiza a missão primordial da UFMT, que é trabalhar em prol e em parceria com a sociedade. “Por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão, provemos conhecimento para nortear as ações da sociedade, fazendo com que exerçam a autonomia para uma gestão eficaz, efetiva e eficiente. Com essa parceria, o TCE passa a ser de avaliador a professor, fazendo com que sejam ministrados e aplicados saberes dirigidos para a melhoria da gestão pública”, prosseguiu Evandro Soares.

Conforme o presidente do TCE, Antônio Joaquim, o órgão desenvolve o trabalho desde 2012 em parceria com a UFMT, por meio de capacitações de conselheiros de políticas públicas e do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI). “Os conselheiros devem acompanhar integralmente o processo, desde a formulação até a execução. Esses cursos de capacitação de conselheiros têm o objetivo de promover uma atuação mais efetiva, visto que as leis orçamentárias consistem no pulmão da gestão pública".

A secretária de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania do TCE, Cassyra Barros Vuolo, detalhou os aspectos do PDI: “Foram cinco projetos – Planejamento Estratégico, Acesso à Informação e Consciência Cidadã, Ensino Continuado, Controle Interno e Modernizações de sistemas, priorizando as ações coletivas. A capacitação começou com 200 alunos na primeira edição e hoje, na quarta edição, há mais de dois mil. Já sentimos uma melhora nas relações dos conselhos com o TCE e mais empoderamento desses conselhos”, enumerou.

Acompanharam o reitor em exercício, o secretário de Articulação e Relações Institucionais, Fabrício Carvalho, o gerente de Empreendedorismo do Escritório de Inovação Tecnológica da Universidade (EIT), Irapuan Noce, e os professores do Instituto de Educação (IE), Rose Cléia Ramos da Silva e Bartolomeu Ribeiro de Souza. (Com Assessoria)