Reitora da UFMT sofre aneurisma e faz neurocirurgia; estado é grave

A reitora da UFMT Myrian Serra acaba de ter um desmaio súbito na apresentação de um evento do Coral. Segundo informações, ainda não confirmadas oficialmente, médicos estavam presentes, mas preferiram esperar a ambulância chegar ao local.

Ele está sendo conduzida ao Hospital Santa Rosa. Suspeita-se de infarto do miocárdio e situação pode ser grave.

A reitora estava no evento de aniversário dos 46 anos da UFMT. Ela abria a apresentação do "Coral da UFMT canta Bealtes”. Regido pela maestrina e diretora artística Dorit Kolling, o Coral da UFMT conta com 50 integrantes e será acompanhado por uma banda de apoio. O repertório é composto por 17 canções que apresentam parte da trajetória do quarteto de Liverpool.

Às 21h57 - Reitora chega ao hospital e faz exames

A reitora já está no Santa Rosa e neste momento faz exames neurológicos e do crânio para avaliar possíveis sequelas.

(22h20) Médicos aguardam o fim dos exames para dizer se existe possiblidade de AVC, até o momento não há confirmação sobre o motivo do desmaio.

Às 22h54 - Myrian é encaminhada para cirurgia

Resultados dos exames dão conta de que a reitora sofreu um Aneurisma Cerebral com Hemorragia Subaracnóide. Seu estado é grave e ela será encaminhada para neurocirurgia. Myrian está inconsciente, mas estabilizada.

Até o momento a assessoria da UFMT não foi localizada para prestar mais informações.