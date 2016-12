Reitora da UFMT tem leve melhora, mas estado ainda continua grave

Divulgação Último boletim médico sobre a situação da reitora Myrian Serra foi divulgado pela assessoria da UFMT na tarde deste sábado (17), quando completou uma semana que o aneurisma cerebral aconteceu

A reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Myrian Serra, apresentou uma leve resposta neurológica e uma redução do edema (inchaço) no cérebro. Apesar da discreta melhora e do quadro estável, sua condição ainda é considerada grave pelos médicos. Ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Rosa, em Cuiabá.

A docente passou mal em 10 de dezembro antes de uma apresentação em comemoração aos 46 anos da instituição, no Teatro Universitário. Na ocasião, ela foi atendida preliminarmente por médicos que estavam no local e depois foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde.

Myrian continua sedada e a leve melhora no quadro neurológico foi constatada após uma tomografia computadorizada de crânio. Ela está sob cuidados de uma equipe coordenada pelo médico Márcio Paes e pela equipe MedNeuro. O último boletim médico sobre a situação da reitora foi divulgado pela assessoria da UFMT na tarde deste sábado (17), quando completou uma semana do dia do acidente.

Acidente

Myrian sofreu um aneurisma cerebral e já foi submetida a pequenas intervenções como a colocação em seu cérebro de uma Derivação Ventricular Externa (DVE), espécie de dreno, e outro aparelho para medir a pressão intracraniana.

A hemorragia que a reitora sofreu foi considerada grave e de grau elevado e por isso ela deve ficar em observação por mais alguns dias para verificar a necessidade de outras cirurgias e ainda avaliar possíveis sequelas do problema. Todos os eventos em comemoração ao aniversário da UFMT foram cancelados após o caso. (Com Assessoria)