Reitora vai cobrar compromisso com a Educação caso receitas aumentem

Gilberto Leite Reitora Myrian pondera, em entrevista à Lídice, que países que aprofundaram em crises conseguiram resolvê-las garantindo os investimentos em áreas prioritárias, como Educação, Ciência e Tecnologia

A reitora da UFMT, Myrian Serra, vê com preocupação a provável aprovação da PEC 55 (PEC 241 na Câmara), em tramitação no Senado, que limita os gastos públicos. Ela explica que cobrará dos parlamentares, inclusive os de Mato Grosso. “Queremos compromisso e clareza que nos próximos anos, se tivermos a possibilidade de melhor recurso, que tenha obrigatoriedade de vínculo com universidade”, explica a reitora em visita à sede do site e em entrevista ao RDTV.

Myrian pondera ainda que países que se aprofundaram em crises conseguiram resolvê-las com investimentos em áreas prioritárias, como Educação, Ciência e Tecnologia. “Mesmo em crise, entendemos que educação não deve ser tratada como serviço comum. Produzimos conhecimento, estamos relacionadas à formação das pessoas. Requeremos tratamento de que Educação é o meio para superar desigualdade, retomar crescimento e investimento”, justifica.

Conforme a reitora, o tempo de duração da PEC, 20 anos, é demasiado para congelar as ações. Ela salienta que a economia brasileira não é instável e lembra que, em 20 anos, as universidades viveram tempos de escassez, mas também de bonança. “A PEC sinaliza como rompimento do vínculo de responsabilidade do Governo com o financiamento público. Queremos manter vínculo e compromisso com Educação”, salienta.

Caso a PEC seja aprovada no Senado, para o próximo ano não terá interferência nas áreas de Educação e Saúde. Valerá apenas para 2018, quando irá obter o orçamento previsto do ano anterior com a correção da inflação. É previsto em lei que o governo destine no mínimo 18% da arrecadação para a Educação. Entretanto, a União vinha repassando a mais do que o estabelecido.

A UFMT está localizada em Cuiabá (campus-sede), Rondonópolis (Sul), Barra do Garças e Pontal do Araguaia (Leste) e Sinop (Norte). Estão em construção os campi de Várzea Grande e a Unidade II do campus de Cuiabá. A instituição está presente em 17 polos de educação à distância, possui mais de 29 mil alunos em seus 101 cursos de graduação e nos 56 de pós-graduação (mestrado e doutorado). Para atender às atividades de ensino, pesquisa e extensão, a UFMT conta com 1,8 mil docentes e 1,6 mil técnicos administrativos.

Orçamento e prioridades

Reflexo da baixa arrecadação em razão da crise econômica, o orçamento da UFMT terá redução de 48% em obras e equipamentos, o que representa uma queda de R$ 30 milhões para R$ 15 milhões. Em relação ao custeio, a baixa será menor, cerca de 12%, com uma redução de R$ 20 milhões. Ao todo, segundo a reitora, o déficit pode chegar até a R$ 40 milhões. O orçamento, no entanto, depende da aprovação do Congresso.

Para este ano, o orçamento previsto é de R$ 750 milhões, porém, 80% deste valor é para pagamento da folha (R$ 600 milhões) e o restante para custeio (R$ 150 milhões). Os recursos previstos para investimentos foram contingenciados em 50%, suficientes somente para continuidade de ações já existentes.

A redução vai de encontro com os investimentos previstos pela universidade, como a implantação de um campus em Várzea Grande, dois novos cursos de medicina, assim como o ingresso de mais alunos. “Em 2017 teremos mais estudantes, professores, técnicos e continuidade das obras em andamento. Despesas obrigatórias aumentadas em razão de terceirizados e taxas. Para nós, serão desafios enormes”, ressalta.

Com o enxugamento dos recursos, Myrian garante que as principais ações não serão afetadas. A reitora promete manter o Restaurante Universitário (RU) subsidiado, bolsas de monitoria, pesquisa e extensão. “Agora vamos tentar verificar como será possível dentro do nosso orçamento. No quesito de moradia e outras assistências não vamos mexer. Poderemos reduzir em outras áreas, como administrativa porque não será prioridade neste momento”, sugere.