Salários de membros do MPE custam R$ 8 mi; Paulo Prado ganha R$ 49 mil

Assessoria Procuradores devem receber equivalente a 90,25% do subsídio mensal bruto pago a ministros do STF

No mês de outubro, o Ministério Público Estadual desembolsou cerca de R$ 8,5 milhões para pagar os salários de promotores e procuradores. De acordo com o contracheque disponibilizado pelo órgão, são 28 procuradores de Justiça e 224 promotores de Justiça incluindo as entrâncias inicial, intermediária e final, e os promotores substitutos.

Seguindo o que prevê a Lei Estadual 10.398/16 e uma decisão do Conselho Nacional do MP, que regulamenta o salário dessas categorias, os procuradores devem receber o equivalente a 90,25% do subsídio mensal bruto estabelecido aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje é no valor de R$ 33,7 mil, ou seja, R$ 30,4 mil. Já entre as entrâncias é fixada uma diferença decrescente de 5%.

O procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, recebeu, incluindo o valor líquido e as indenizações, o equivalente a R$ 49,2 mil. No caso do promotor de entrância final, o salário deve ser 5% menor que o subsídio de procurador, o que em números equivale a R$ 28,9 mil. Um exemplo desta categoria é a comarca de Tangará da Serra, na qual uma das promotoras é Claire Vogel Dutra. Conforme cruzamento de dados entre o contracheque e o lotacionograma do MPE, ela recebeu remuneração bruta do cargo efetivo igual a R$ 28,9 mil, o que com os descontos e outras verbas resultou no valor líquido de R$ 19,6 mil. Somada as indenizações, neste caso específico, no valor de R$ 8,6 mil, Dutra obteve R$ 28,3 mil no mês de outubro.

Quanto ao promotor de entrância intermediária, o subsídio deve ser 5% a menos que o salário de promotor de entrância final, ou seja, R$ 27,4 mil. Um exemplo é a comarca de Pedra Preta, na qual o promotor é Rodrigo Ribeiro Domingues. Ele recebeu remuneração bruta igual a R$ 27,5 mil. Com os descontos e outras verbas, gerou-se o valor líquido de R$ 18,6 mil, de modo que somadas as indenizações no valor de R$ 8,5 mil, resultou em R$ 27,1 mil.

Nesta linha, o salário de promotor de entrância inicial é 5% menor que do promotor de entrância final, o equivalente a R$ 26,1 mil. Este é o caso do promotor Fábio Rogério de Souza Santanna Pinheiro, da comarca de Alto Garças. Ele tem remuneração bruta de R$ 24,8 mil e com os descontos e outras verbas resulta em R$ 16,8 mil. Acrescendo as indenizações a que Pinheiro tem direito, neste caso no valor de R$ 8,2 mil, o promotor recebeu um total de R$ 25,1 mil no último mês.

Por fim, a lei estipula que o subsídio de promotor substituto seja 5% abaixo do salário de promotor de entrância inicial, ou seja, R$ 24,8 mil. Na promotoria de Brasnorte, o promotor Alexandre Balas se encaixa nesta categoria. A remuneração bruta para ele foi de R$ 24,8 mil e com descontos e acréscimos findou em R$ 16,8 mil. Com as indenizações de R$ 8,1 mil, Balas recebeu ao todo R$ 25 mil.

Os valores calculados tendo como referência o subsídio de ministro do STF devem sempre atender os percentuais estabelecidos, que é o teto constitucional. Contudo, outras verbas como a indenizatória, gratificações ou abono de permanência são excluídas da incidência deste teto.

No caso dos membros do MPE, observou-se pouca variação deste limite, diferente ao que acontece no caso dos desembargadores que, com as indenizações, acabam ultrapassando o teto.