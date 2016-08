Sinfra deve devolver R$ 115 mil à empresa para serviços na MT-370

Reprodução Decisão de Luiz Henrique determinou a manutenção da estrada no plano de trabalho anual

Em decisão inédita, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado determinou à secretaria estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra) que efetue o ressarcimento de R$ 115 mil à empresa Construtora Lince Incorporadora Ltda para serviços de manutenção e obras complementares na rodovia MT-370, trecho Poconé – Porto Cercado. A decisão do conselheiro substituto Luiz Henrique Lima foi tomada no julgamento que ocorreu na sessão ordinária desta terça (30).

A construtora foi a responsável pelas obras de asfaltamento de 37,5 Km da MT-370 que liga Poconé a Porto Cercado. A obra foi entregue em 2009 e, na inspeção realizada em 2010, o TCE notificou a Sinfra sobre as patologias encontradas na estrada, incompatíveis com a idade da obra.

À época, segundo explicou o conselheiro relator, a Sinfra tomou as providências notificando a Lince Construtora e incorporadora Ltda, que admitiu os defeitos apontados no relatório da secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia. Foram elas: pista com fissuras e desgaste no Km 10; trecho crítico com panelas entre o Km 16,3 a 16,5. Os reparos foram feitos pela construtora, mas segundo nova inspeção realizada pela Secex Obras, em março deste ano, foram detectadas as intervenções realizadas, porém persistiam problemas na rodovia entre os Km 16,3 e 16,5. A empresa foi notificada novamente pela Sinfra, mas não atendeu a solicitação.

Luiz Henrique lembrou da Orientação Técnica 003/2011 do Instituto Brasileiro de Obras Públicas e de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que responsabilizam as construtoras por qualquer defeito que envolvam estrutura, segurança ou habitabilidade da obra, num período de cinco anos. Outro alerta ao Poder Executivo é de que o artigo 618, do Código Civil, determina que decairá do direito assegurado o dono da obra que não propuser ação contra o empreiteiro, nos 180 dias seguintes ao aparecimento do dano, vício ou defeito na obra. A obra foi entregue em 13 de novembro de 2009, e o termo de inspeção em 15 de setembro de 2010, portanto, dentro do prazo de cinco anos.

Em relatório da equipe técnica da Secex Obras, ficou caracterizado o dano ao erário no valor de R$ 115 mil referentes ao montante necessário para a recomposição do patrimônio público e de responsabilidade da Lince Incorporadora Ltda. Assim, foi determinado ao governo que o montante imputado à empresa, “uma vez recolhido seja aplicado exclusivamente na manutenção e correção das patologias da Rodovia 370, trecho Poconé – Porto Cercado, nos termos do artigo 38, da Lei Complementar nº 269/2007. Esta é uma rodovia importante para o turismo pantaneiro”, disse.

Foi ainda determinado à Sinfra que inclua a manutenção da estrada no plano de trabalho anual de 2016 e realize inspeções periódicas da qualidade das obras após o recebimento. A decisão foi aprovada, por unanimidade, pelo pleno e recebeu elogios do conselheiro José Carlos Novelli e do presidente Antonio Joaquim. (Com Assessoria)