Taques escolhe mais votado da lista para comandar Defensoria Pública

Arquivo Silvio Jefferson Santana foi nomeado como defensor público geral por Taques

O governador Pedro Taques (PSDB) confirmou nesta segunda (30) a nomeação do defensor Silvio Jefferson Santana para o cargo de Defensor Público Geral no biênio 2017-2018. A nomeação será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) que circula nesta terça (1º).

Silvio foi o mais votado pelos defensores públicos, recebendo 98 votos.

A lista tríplice submetida a Taques ainda foi composta pela defensora Maria Luziane Ribeiro, que recebeu 85 votos, ficando em segundo lugar.

Já o defensor Nelson Goncalves de Souza, do Núcleo de Primavera do Leste, que ficou na terceira colocação, totalizou 23 votos.

O escolhido tinha o apoio do atual defensor público geral Djalma Sabo Mendes. O titular já está no cargo por dois mandatos consecutivos.