TCE acata recurso e reduz multa a Henry por contratação de pessoal

Marcos Lopes/ALMT Ex-secretário da gestão Silval, Henry foi condenado no Mensalão por corrupção e lavagem de dinheiro

O TCE acolheu parcialmente o recurso ordinário interposto pelo ex-secretário estadual de Saúde (SES) Pedro Henry e excluiu algumas multas ao ex-gestor referente a contratação de pessoal, em 2011. A decisão do relator, conselheiro José Carlos Novelli, reduziu de 123 UPFs para 45 UPFs o valor da penalidade. Isso representa uma queda de R$ 4,6 mil, diminuindo de R$ 7,2 mil para R$ 2,6 mil. O despacho foi proferido na última terça (13).

A decisão de Novelli foi contrária ao parecer do Ministério Público de Contas, que detectou ausência de argumentos e/ou documentos novos “capazes de ensejar a reforma da decisão expedida pelo pleno desta Corte de Contas”, conforme consta no parecer ministerial.

O MPC aponta ainda que diante da natureza e da gravidade dos apontamentos em questão, como contratação de servidores temporários acima do limite de vagas ou que não participaram do processo seletivo. “Conclui-se que as irregularidades citadas são capazes de comprometer a legalidade do certame em tela, bem como possuem o condão de ensejar irregularidade dos atos admissionais advindos”, diz trecho do parecer.

Dentre as multas excluídas, estão 11 UPFs em razão da ocorrência de contratação de servidor temporário, antes da publicação da homologação do processo seletivo; 5 UPFs devido a ausência de menção ao Regime Jurídico a que os contratados se submeteram. “Atendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, voto pela exclusão das multas uma vez que em situação semelhante este Tribunal optou pela imposição de determinação legal ao invés de multa”, consta no voto.

Mensalão

O ex-secretário da gestão Silval Barbosa (PMDB) foi condenado na ação penal do Mensalão, em 2012, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em regime semiaberto. Além disso, foi determinado o pagamento de 370 dias-multa, equivalente a R$ 1,3 milhão. Após a condenação, Henry renunciou ao mandato na Câmara Federal, foi transferido para Cuiabá.

Em março, O ministro do STF Roberto Barroso concedeu o perdão judicial ao ex-deputado, com base no indulto natalino, decreto assinado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2015, que prevê a extinção da pena para condenados por até oito anos de prisão. Henry havia sido condenado a 7 anos e 2 meses de prisão.

