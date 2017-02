TCE acolhe parecer de relator e multa 2 ex-vereadores por Colíder

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) acatou o pedido do Ministério Público Estadual (MPE) e representou contra o ex-presidente da Câmara de Colíder Odair José de Oliveira (PP) e o ex-vereador Givanildo Bispo dos Santos (Pros). A resolução aponta desvios de recursos públicos nos processos de pagamentos de diárias e verbas indenizatórias, no exercício de 2016.

Reprodução Conselheiro Luiz Henrique Lima expediu determinação para que Legislativo adote as providências

O conselheiro e relator Luiz Henrique Lima determinou multa individual de R$ 310, que deve ser recolhida aos cofres do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas no prazo de 60 dias. Ele ainda expediu uma determinação para que o Poder Legislativo adote as devidas providências. “Os vereadores estavam exercendo a ambiguidade de estarem em dois lugares ao mesmo tempo, e recebendo verbas indenizatórias e diárias pela presença simultânea de Cuiabá”, explica.

O tesoureiro do Parlamento, Lenoir Alves de Lima, foi citado como um dos responsáveis pelas possíveis irregularidades, contudo, ao analisar os documentos de defesa não se verificou assinatura ou qualquer referência a ele. A determinação o julgou como inocente. “Foi afastada a irregularidade imputada ao contador do Legislativo”, determinou o conselheiro.

O presidente da Câmara, Odair José Oliveira, recebeu duas diárias, sendo cada uma de R$ 700, somando R$ 1,4 mil, para visitar Cuiabá e participar da inauguração da Sala do Vereador na Assembleia entre 12 e 14 de abril do ano passado. Entretanto, ele alegou estar na ocasião visitando as comunidades rurais Carfanaum e Nossa Senhora do Rosário.

O vereador Givanildo Bispo dos Santos disse estar em 23 de março na comunidade São Lázaro, mas recebeu R$ 1,4 mil por duas diárias para visitar Cuiabá sob pretexto de protocolar documentos na Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ).

Os apontamentos também manifestam que houve a criação de obstáculos no fornecimento de informações e documentos à unidade de controle interno do município. O controlador em auditoria realizada na Câmara de Colíder enfrentou dificuldade para obter informações acerca dos processos de pagamentos de verba indenizatória das diárias dos vereadores, sendo que o obstáculo teria sido causado pelo contador Lenoir Alves de Lima.