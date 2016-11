TCE amplia auditoria a radares e mira a análise dos recursos contra multas

Assessoria Auditores do TCE foram na Semob conferir quantidade de recursos e tempo para análise de cada um

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) ampliou a auditoria no sistema de radares eletrônicos de Cuiabá e agora investiga os recursos interpostos pelos condutores contra as multas geradas pelos equipamentos. Durante a análise da legalidade do contrato entre a Prefeitura de Cuiabá e a empresa responsável pelo fornecimento, instalação, manutenção e operação do sistema; objeto da auditoria, novas denúncias chegaram ao TCE-MT questionando a ausência de critérios objetivos e de fundamentação jurídica ou administrativa para o não acolhimento dos recursos.

Nessa segunda etapa de investigação, os auditores do TCE estiveram in loco na Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) conferindo milhares de documentos para avaliar a quantidade de recursos/mês, o tempo para análise de cada um, quem são as pessoas responsáveis pelo julgamento (capacitação, treino), existência de fundamentação jurídica ou administrativa para negar ou aceitar o recurso, publicidade e transparência das informações, comunicação ao cidadão (se ele é notificado da multa deve ser notificado também da decisão do recurso), entre outros aspectos.

O trabalho está sob a responsabilidade da 5ª Secretaria de Controle Externo, sob a coordenação do conselheiro Sérgio Ricardo. Na primeira etapa, a 5ª Secex apurou dados como legalidade do contrato, volume de multas, aferição dos equipamentos pelo Inmetro, modalidade das infrações, total arrecadado e destinação dos recursos. O contrato tem prazo de duração de 48 meses e valor previsto de R$ 39,8 milhões, quase R$ 10 milhões ao ano. Apesar do foco da investigação ser diferente, ao final dos trabalhos haverá um só relatório. (Com Assessoria)