TCE apura dívidas previdenciárias de R$ 10 milhões e notifica gestores

A secretaria de Controle Externo de Atos de Admissão de Pessoal e Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) do Tribunal de Contas do Estado identificou que 15% das unidades gestoras de previdência própria em Mato Grosso não receberam, na totalidade, as contribuições previdenciárias referentes ao exercício de 2015 ou 2016.

A constatação foi possível após acompanhamento simultâneo dos RRPS. O valor apurado do déficit é de R$ 10,7 milhões. Atualmente existem 105 RPPS no Estado, sendo que 19 estão com problemas de inadimplência decorrentes da ausência de pagamento por parte de 18 prefeituras e uma Câmara.

TCE Secretário da Secex, Francis Bortoluzzi, ressalta valor apurado da dívida em R$ 10,7 milhões

Os RPPS usam destes recursos para pagar os benefícios previdenciários de servidores, tais como aposentadorias e pensões. "Estamos preocupados com a situação e, por isso, demos prazos aos gestores para que seja regularizada, a fim de garantir o pagamento da aposentadoria dos servidores no futuro", afirma o presidente do TCE, Antonio Joaquim.

A alíquota de contribuição previdenciária a ser recolhida varia de acordo com a legislação de cada município ou Estado. O levantamento realizado pela Secex demonstrou que o montante apurado de inadimplência de contribuições previdenciárias oriundas dos segurados, as quais são obrigatoriamente descontadas dos servidores e repassadas pelos órgãos públicos aos respectivos RPPS, é de R$ 986,4 mil (2015) e de R$ 2 milhões (2016), o que totaliza R$ 3 milhões.

O secretário da Secex de Atos de Admissão de Pessoal e RPPS, Francis Bortoluzzi, explica que em relação ao montante apurado de inadimplência de contribuições previdenciárias patronais, as quais são obrigatoriamente devidas pelos entes vinculados aos RPPS, os valores são de R$ 2 milhões (2015) e de R$ 5,6 milhões (2016), equivalentes a R$ 7,6 milhões. “Até o momento, foram apurados R$ 10,7milhões”.

A auditoria é parte do novo modelo de fiscalização e de competência do TCE, que a partir deste ano atua com foco em relevância, materialidade, oportunidade e criticidade, e tem realizado diversas ações de fiscalização a fim de contribuir com a qualidade e a efetividade dos serviços públicos.

Notas de auditoria

Para que os gestores regularizem as inadimplências, foram emitidas notificações chamadas de "Notas de Auditoria". Ao todo foram enviadas, por sete relatorias, 19 Notas de Auditorias, estabelecendo prazo para saneamento dos débitos.

A eventual omissão na regularização dos apontamentos notificados poderá resultar na instauração de Representação de Natureza Interna para apuração dos fatos e aplicação das sanções cabíveis, conforme a lei e regimento interno do TCE. (Com Assessoria)