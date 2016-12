TCE emite parecer negativo nas contas de governo e aponta fraude

Reprodução Prefeito de Barão de Melgaço, Antônio Torres, não prestou informações suficientes ao TCE

As contas de governo da Prefeitura de Barão de Melgaço receberam parecer negativo do Pleno do Tribunal de Contas do Estado, durante sessão extraordinária realizada nesta sexta (16). As contas julgadas hoje são referentes ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do prefeito Antônio Ribeiro Torres, tendo como corresponsável o contador Thiago Henrique Lopes.

O colegiado seguiu entendimento do relator do processo, conselheiro Valter Albano. No voto, ele considerou que, ao não prestar devidamente as contas, com dados e informações consistentes, o gestor comprometeu a instrução das contas anuais de governo de 2015.

“Foi feita uma auditoria pela equipe da relatoria e constatou que realmente as informações eram inverídicas, que variam entre uma falha gravíssima ou uma fraude igualmente gravíssima”, diz o relator Valter Albano.

Diferente do caso de Chapada dos Guimarães, em que o prefeito Lisú Koberstain não prestou contas de gestão ao TCE e, por esse motivo recebeu parecer negativo, o conselheiro explicou que, embora Antônio Torres tenha prestado as contas do exercício de 2015 na integralidade, de maneira formal, cumprindo o mandamento constitucional, não a prestou sob o aspecto material, uma vez que as informações e os registros constantes dos balanços e dos demais demonstrativos contábeis estão carentes de consistência, confiabilidade e fidedignidade. Atributos que, segundo Albano, uma vez ausentes, distorcem a realidade dos resultados alcançados da situação orçamentária, financeira e patrimonial do município, suscitando dúvidas acerca da sua validade.

O Pleno também determinou Tomada de Contas na prefeitura e a comunicação da decisão ao Legislativo do município. Para justificar o motivo de não ter acolhido o parecer do Ministério Público de Contas pelo pedido de intervenção na cidade e também o encaminhamento dos documentos ao Ministério Público Estadual, o conselheiro argumentou que irá esperar o resultado da Tomada de Contas para então decidir o encaminhamento legal. (Com Assessoria)