TCE identifica fragilidades no sistema tributário e anuncia 7 auditorias

Presidente Antônio Joaquim entre auditor Bruno Bandeira e conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro

O TCE, sob Antônio Joaquim, determinou a realização de sete auditorias na receita pública estadual. Serão seis operacionais e uma de conformidade, realizadas de agosto de 2016 a dezembro de 2017, em prazos médios de cinco a seis meses cada.

Entre os alvos estão o controle sobre as exportações, fiscalização, cobrança de impostos, assim como segurança do sistema de TI e funcionamento do sistema de cobrança. O anúncio foi feito nesta segunda (19) pelo presidente do tribunal durante coletiva.

As explicações técnicas foram feitas por Antônio Joaquim, pelo auditor Bruno Bandeira e pelo conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro, que auxiliaram a presidência na produção do relatório diagnóstico de 114 páginas. Antônio Joaquim fez questão de frisar o ineditismo tanto do diagnóstico quanto das auditorias em Mato Grosso. Essa é a primeira vez que se analisa as receitas do Estado.

Historicamente isso foi feito em relação aos gastos. “Os Tribunais de Conta se omitem, não fazem o dever de casa, em auditar a receita do Estado. Temos ai hoje Rio de Janeiro, Rondônia e agora Mato Grosso”.

Nesta linha, pondera que dentro do relatório foram encontradas fragilidades na legislação; renúncia de receita; fiscalização, Recursos Humanos; gestão; Tecnologia da Informação; e estrutura física.

Exportação

A auditoria de controle de exportações visa aprofundar as análises sobre as fragilidades no controle de comprovação e o risco de evasão tributária em virtude de possíveis operações fictícias de exportação. Segundo os técnicos, hoje há pouco controle e, nos casos fiscalizados, o número de irregularidades é relevante.

O presidente do TCE, no entanto, ressalta que, por enquanto, só se identificou riscos e fragilidades nos casos analisados, não podendo se afirmar que existe evasão de divisas. O setor movimentou R$ 36,6 bilhões, em 2015, e goza de isenção de ICMS. Os trabalhos começaram em agosto e devem ser concluídos em janeiro.

Fiscalização e cobrança de crédito

No setor de fiscalização, o TCE quer saber se há ineficiência nos trabalhos; não difusão do risco fiscal; e a não garantia de realização do total do potencial da receita. O prazo é de fevereiro a julho.

Já no de cobrança, está previsto, entre julho e dezembro de 2017, um raio-x acerca da forma como o Estado cobra. Oito riscos foram identificados no relatório preliminar. Entre eles: ineficiência das ações de cobrança de crédito tributário; prescrição da cobrança; exclusão indevida de créditos e favorecimento de contribuintes na negociação de dívidas.

Para se ter uma ideia, hoje existem 185.328 mil processos administrativos tributários pendentes de julgamento, perfazendo um total de R$ 5 bilhões em impostos. Há ainda casos de emissão de certidão negativa para empresas que são devedoras. Essa situação, segundo Antonio Joaquim, ocorre porque “há falta de conversação entre a PGE e a Sefaz”.

Antônio Joaquim ressalta ineditismo tanto do diagnóstico quanto das auditorias em Mato Grosso

TI

Há ainda auditoria em relação a governança e sistemas de Tecnologia da Informação – relativas ao controle de créditos tributários. Nestes casos, vai se verificar se há perda de créditos e de dados, descontinuidade de serviços e a possibilidade de manipulação dos dados; e, em outro levantamento (sobre os sistemas), se mensurará, por exemplo, a possibilidade de fraudes e problemas de desempenho.

A primeira será executada de janeiro a junho de 2017; e a outra de julho a novembro do ano que vem.

Outras auditorias

Será ainda feito um “pente fino” no sistema de regime simplificado vigente no Estado. Se quer saber, por exemplo, se há concorrência desleal e falta de equidade entre o fisco e o contribuinte. Por fim, o único levantamento “de conformidade” será realizado no que tange os registros contábeis do Estado - divergências no sistema Fiplan, por exemplo.

Relatório

O documento foi produzido por quatro auditores, em um período de quatro meses. Ao total, foram identificados 24 apontamentos de riscos e fragilidades no sistema de arrecadação estadual. O relatório será encaminhado ainda hoje para o secretário de Fazenda Seneri Paludo e vai ser lido, em plenário, amanhã (20) no TCE.

O documento foi formulado por meio de dados encaminhados pela Sefaz, Cira, Procuradoria Geral do Estado, Corregedoria, Ministério Público e sindicato dos servidores, além da UFMT. As metodologias foram variadas, desde coleta e cruzamento de informações a aplicação de questionários.