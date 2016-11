TCE isenta Yuri Bastos de devolver R$ 575 mil por compra de teleférico

O ex-secretário estadual de Desenvolvimento do Turismo, Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge, não será obrigado a devolver o valor de R$ 575,5 mil aos cofres públicos, referentes à aquisição de um teleférico que seria instalado em Chapada dos Guimarães.

Reprodução Ex-secretário Yuri Bastos não será obrigado a ressarcir erário em R$ 575,5 mil

A decisão é do Pleno do Tribunal de Contas Estadual, que por maioria dos votos acolheu os recursos impetrados pelo ex-secretário e reformou um acórdão, que julgou parcialmente procedente uma representação de natureza interna em desfavor da extinta secretaria estadual Extraordinária da Copa (Secopa). Essa representação resultou na obrigadão do ex-gestor a devolver os recursos, bem como pagar multa por ter autorizado a aquisição daquele bem sem que houvesse um projeto básico para a instalação.

O julgamento dos recursos ocorreu durante a sessão ordinária realizada na sexta (18). O caso teve como relator o conselheiro Moisés Maciel. O advogado Murilo Freire fez a sustentação oral da defesa de Yuri Jorge. Na ocasião, o ex-secretário alegou, em resumo, que o ato administrativo de sua autoria, a licitação para a compra dos bondinhos do teleférico, ocorreu ainda na fase inicial do certame, de modo que não participou do ato de ordenação da despesa em si.

O ex-gestor também alegou que não se comprovou na conduta o dolo ou a má-fé. Neste sentido, invocou a jurisprudência do próprio TCE no sentido de que se deve aplicar multa, e não impor glosa (devolução) ao agente público que autoriza licitação de obras sem que estas contenham projeto básico.

Após análise detalhada dos autos, o relator acolheu parcialmente o parecer do Ministério Público de Contas, acatando na íntegra os argumentos da defesa e dando provimento integral ao recurso interposto por Yuri Bastos. Além disso, determinou a reforma do acórdão discutido para excluir a condenação de ressarcimento ao erário imposta ao recorrente. (Com Assessoria)