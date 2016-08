TCE manda ex-gestor previdenciário devolver R$ 2 mi por ganhos ilícitos

Reprodução Conselheiro relator João Batista Camargo ressalta que Josemar deveria ter tomado medidas lícitas

O ex-gestor do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis (IMPRO) Josemar Ramiro e Silva deverá restituir aos cofres públicos o valor de R$ 2,2 milhões por ter realizado, em 2008 e 2009, aquisição e venda de títulos públicos com preços enganosos, com suposto intuito de produzir ganhos ilegítimos em benefício da própria sociedade e de terceiro, em detrimento da entidade previdenciária e de fundos de investimento.

A decisão foi tomada no julgamento da representação interna instaurada, em 2010, pelo conselheiro Waldir Julio Teis e relatada pelo conselheiro substituto João Batista Camargo. O julgamento ocorreu na sessão plenária da 2 º Câmara de Julgamentos ocorrida na última quarta (24).

A representação foi instaurada em virtude de comunicação de irregularidade oficiada pelo Banco Central do Brasil, por intermédio do Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições não Bancárias, que apontou a operação ilegal realizada no mercado secundário de títulos públicos federais pelo gestor, à época.

João Batista Camargo ressaltou em seu voto que, conforme observado pelo Ministério Público de Contas, o gestor deveria pesquisar preços com instituições transparentes e imaculadas, "além de comparar os preços obtidos com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), a fim de saber se eram ou não compatíveis com os padrões do mercado financeiro e, caso em desacordo, o gestor deveria justificar a necessidade daquele investimento ou dele desistir e buscar outro mais rentável. No entanto, conforme já mencionado, nenhuma das atitudes foram tomadas pelo gestor do IMPRO", comentou.

A restituição de R$ 1,4 milhão do total deve ser de forma solidária com Pedro Luiz Szabo e Leonardo Paes Borba, respectivamente, diretor presidente e diretor de operações da empresa Diferencial DTVM S/A, devidamente atualizado monetariamente com base no índice oficial de inflação na data do efetivo pagamento. (Com Assessoria)