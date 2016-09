TCE manda Sinfra cortar R$ 300 mil de contrato da construção de ponte

TCE Conselheiro Sérgio Ricardo durante uma sessão no Pleno do Tribunal de Contas

Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Contas (TCE) determinou que o secretário estadual de Infraestrutura (Sinfra), Marcelo Duarte, corte R$ 309,8 mil dos valores contratados com a empresa Engeponte Construções Ltda, referentes à construção da obra da ponte de concreto sobre o Rio Lira, na Rodovia MT-242, trecho entre Sorriso e Ipiranga do Norte. O contrato foi assinado em 2013.

Segundo o relatório do conselheiro Sérgio Ricardo, na obra, que foi assinada ainda na gestão do ex-secretário Cinésio Nunes de Oliveira, foram encontradas irregularidades nas estacas. Segundo o relatório, não há definições do comprimento ou da armadura dos elementos estruturais e no projeto de armaduras de protensão, que nem existiria.

Conforme o voto do conselheiro, as armaduras e protensões representam cerca de 33% do valor orçado para a obra de R$ 1,2 milhão. “No entanto, não há sequer um detalhe das ferragens que comporão a mesoestrutura e a superestrutura da obra, condição que impossibilita o levantamento dos quantitativos do serviço”, trecho do parece.

Sobre esse aspecto, a defesa afirma que no projeto executivo a preferência pelas estacas raiz estão detalhadas no projeto. Já o projeto de protensão foi apresentado ao Executivo com detalhes. “(...) a partir de peças estruturais de projetos similares e que no Executivo foi detalhada todas as armaduras de protensão de acordo com o modelo estrutural (...)”, mas o argumento não foi acatado.