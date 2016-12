TCE pede dados para apurar se LOA subestima despesas com pessoal

TCE Conselheiro do TCE Antonio Joaquim se reúne com secretário Paludo

Os secretários estaduais de Planejamento e de Fazenda, Gustavo Oliveira e Seneri Paludo, respectivamente, foram oficiados, ontem (6), pelo Tribunal de Contas Estadual (TCE) para informar a metodologia e as memórias de cálculo utilizadas na elaboração da proposta orçamentária para 2017.

O TCE quer aferir a hipótese de subestimação das despesas de caráter obrigatório nos grupos de pessoal (pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e amortização da dívida) na Lei Orçamentária Anual (LOA), antes de o projeto ser votado pela Assembleia. Por esse motivo, cópias do ofício também foram encaminhadas ao presidente do Legislativo, deputado Guilherme Maluf e ao governador Pedro Taques (PSDB).

A hipótese de subestimação das despesas de caráter obrigatório foi detectada após cruzamentos de dados e informações realizados por auditores que atuam na unidade de inteligência do TCE. Essa unidade trabalha com projeções e levantamentos para instruir auditorias e fiscalizações concomitantes e/ou preventivas. Uma dessas projeções aponta que no projeto de LOA/2017 as despesas de caráter obrigatório podem não ter sido previstas adequadamente.

TCE Gustavo Oliveira em reunião com presidente do TCE Antonio Joaquim

Pela projeção feita pelos auditores do núcleo de inteligência, a LOA deveria prever despesas com pessoal, encargos sociais, juros, encargos da dívida e amortização da dívida na ordem de R$ 11,7 bilhões, mas a proposta orçamentária entregue na Assembleia totaliza despesas em R$ 10,5 bilhões, uma possível diferença na ordem de R$ 1,2 bilhão.

"Pelo novo modelo de fiscalização, é obrigação do Tribunal de Contas atuar preventivamente e contribuir para que se evitem falhas ou situações difíceis de serem reparadas", pondera o conselheiro presidente Antonio Joaquim, ao explicar a iniciativa.

"O momento para fazer correções e evitar eventuais erros é agora, durante o debate da lei orçamentária", acrescentou. Foi dado um prazo de cinco dias úteis para que a metodologia e memórias de cálculo utilizadas na elaboração da LOA sejam enviadas ao Ttribunal. (Com Assessoria)