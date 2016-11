TCE vai auditar sistema estadual de Saúde para apurar situação do setor

Assessoria Segundo o presidente do TCE-MT, Antônio Joaquim, escopo apresentado pelos auditores tem a finalidade de aprofundar, identificar causas e orientar soluções para a evidente crise na saúde pública

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) vai instaurar auditoria no sistema estadual de Saúde para apurar a real situação em que se encontra a sistemática de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde (SES) para o financiamento da saúde dos municípios. O presidente do TCE, Antônio Joaquim, afirma que “a partir do levantamento sobre os atrasos vamos instaurar uma auditoria e a portaria será publicada na semana que vem”.

A decisão foi tomada atendendo pleito da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e da prefeitura de Cuiabá, após terem reclamado dos atrasos no repasse de recursos referentes à Atenção Básica, e a informação da Secretaria de Saúde de Cuiabá, que apontou a redução nos atendimentos nos hospitais regionais, desde o mês de julho deste ano, como fato motivador da hiper lotação no Pronto Socorro de Cuiabá e da deficiência nos atendimentos. O conselheiro explica que esse levantamento não será simples e levará tempo.

“A previsão para que este levantamento seja concluso é de pelo menos sete meses. Pois vamos trabalhar em todo o sistema de saúde do Estado, com o foco na transparência desse sistema, de como chega o dinheiro o dinheiro federal e como ele vai do Estado para os municípios, além de tudo isso, vamos buscar a regularidade dos repasses”, explica.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, conta que a situação está difícil nos 141 municípios, desde Cuiabá até Araguainha. “Estamos com dificuldade de pagar médicos, comprar remédios, entre outras coisas. Mas hoje de manhã o secretário Paulo Taques afirmou que, até semana que vem, o Governador estará regularizando todos os repasses para a saúde”, diz.

O levantamento, que foi feito por três auditores, durou três semanas e apontou que, somente em três áreas (Atenção Básica, Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Implementação (PAICI) e regionalização de Assistência Farmacêutica; Média e Alta Complexidade (MAC) e UTI), o Estado deve cerca de R$ 59 milhões. “Neste valor, não está incluso a falta de repasse para as OSSs. Neste estudo só foram analisados estes três itens”, disse.

Segundo, ainda, Antônio Joaquim o escopo apresentado pelos auditores tem a finalidade de aprofundar, identificar causas e orientar soluções para a evidente crise na saúde pública. "Deficiências na sistemática e atrasos nos repasses provocam inevitável desequilíbrio nos sistemas municipais de saúde, com reflexos no acesso e na qualidade dos serviços ofertados aos usuários do SUS".