TCE vai pagar salário dos servidores somente após receber o duodécimo

Assessoria Decisão de atrasar salário é involuntária, não depende de nós, diz presidente do TCE, Antonio Joaquim

O pagamento do salário dos servidores do Tribunal de Contas do Estado (TCE) será feito de acordo com o dia de repasse do duodécimo pelo Poder Executivo e não mais até o dia 30 de cada mês como vinha ocorrendo. O anuncio foi feito presidente, conselheiro Antonio Joaquim, durante a sessão do Pleno realizada hoje (18).

A situação decorre da comunicação feita pelo governador Pedro Taques (PSDB) de que a parcela do duodécimo destinada ao pagamento de pessoal, que seria paga todo dia 26, deverá ser repassada até o quinto dia útil do mês subseqüente. Os atrasos devem perdurar até o mês de junho de 2017.

"Devo informar aos nossos servidores que o Tribunal de Contas que não tem como manter a rotina dos últimos anos, de pagar o salário todo dia 30. Essa é uma decisão involuntária, que não depende de nós", lamentou Antonio Joaquim.

Ao anunciar os atrasos, Taques prometeu tratamento isonômico aos Poderes e órgãos autônomos e garantiu que todos serão afetados na mesma proporção. Além disso, voltou a falar que a crise econômica que afeta o país está causando as dificuldades ao caixa do Estado.

Não é a primeira vez que o Executivo atrasa o repasse da fatia da Receita Corrente Líquida (RCL) que cabe aos Poderes e órgãos autônomos. O MPE chegou a cogitar ingressar na Justiça contra o Governo do Estado, mas acabou recuando da medida. Depois, foi assinado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com objetivo de evitar os atrasos, mas Taques não conseguiu honrá-lo.

Duodécimos

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2016 estima receita e fixa despesas para o exercício financeiro de Mato Grosso na ordem de R$ 16,5 bilhões. Baseado nesta previsão, o duodécimo da Assembleia está estimado em R$ 441,4 milhões, o que representa 3,5% da previsão de Receita Corrente Líquida (RCL) para este ano.

Para o TCE, o duodécimo estimado chega a R$ 341,8 milhões ou 2,71% da RCL. O Tribunal de Justiça deve receber ao longo de 2016 duodécimo de R$ 971,1 milhões, ou seja, 7,70% da RCL. O MPE, por sua vez, conta com duodécimo anual de R$ 391,2 milhões, equivalentes a 3,11% da RCL. (Com Assessoria)

Governo atrasa repasse aos Poderes; MP e TJ recebem mais de R$ 100 mi