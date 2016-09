TCE vai ter laboratório para avaliar qualidade das obras antes da entrega

Assessoria Antonio Joaquim diz que laboratório será utilizado para atestar a qualidade de obras antes da entrega

O Tribunal de Contas terá, até o final deste ano, um laboratório para análise da qualidade das obras contratadas pelo Poder Público, em especial obras rodoviárias. Será instalado em uma área de 110 m², na sede do TCE, a um custo de aproximadamente R$ 500 mil. O valor inclui a aquisição de equipamentos de alta tecnologia para aferir as características dos serviços executados pelas empreiteiras.

Assim que o laboratório estiver funcionando, será possível verificar, por exemplo, a resistência das camadas que compõem a pavimentação, desde o serviço de terraplenagem, sub-base, base e camada final do pavimento. Também será possível atestar a quantidade de asfalto utilizado na mistura do pavimento.

A instalação foi anunciada pelo presidente do TCE, Antonio Joaquim, durante a sessão plenária desta terça (27). A ideia é que o laboratório seja utilizado para atestar a qualidade de qualquer obra pública antes da sua entrega oficial ao gestor, a exemplo do que ocorre no Distrito Federal. "Ali, só se paga obra de pavimentação após o laudo do laboratório de obras do TC-DF", ressalta o conselheiro.

Acompanhado pelo secretário-chefe de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia, Emerson Augusto de Campos, e pelo auditor Yuri Garcia Silva, Antonio Joaquim foi a Brasília conhecer o funcionamento do laboratório do TC-DF. Os servidores, por sua vez, fizeram uma capacitação sobre as técnicas de auditoria relacionadas à utilização do laboratório de obras.

Conforme Emerson, os defeitos precoces que aparecem nas obras rodoviárias preocupam o TCE há bastante tempo, mas um diagnóstico preciso somente era possível mediante análise laboratorial. "Uma obra mal feita penaliza a sociedade, por conta do desperdício dos recursos públicos".

Nessa linha, ressalta que as auditorias serão realizadas de acordo com o novo modelo de fiscalização adotado pelo Tribunal de Contas, que leva em conta critérios objetivos, como materialidade, relevância, risco, alcance social e oportunidade. "Conforme esses critérios, as equipes de auditoria selecionarão obras e, de acordo com o estágio de execução, realizarão testes específicos para avaliar cada etapa".(Com Assessoria)