TCE vistoria obras da Copa e deve divulgar novo relatório neste mês

A comissão de acompanhamento das Obras da Copa do Tribunal de Contas finalizou as inspeções em 18 obras iniciadas no período da Copa 2014 e que são objeto de 22 Termos de Ajustamento de Gestão (TAGs) assinados entre o TCE e o Governo do Estado. Este mês será apresentado mais um relatório de acompanhamento do cumprimento dos TAGs que visam a conclusão das edificações.

Em agosto deste ano foi apresentado relatório apontando que 11,63% das metas definidas nos TAGs foram cumpridas. O TCE homologou os acordos em fevereiro passado com previsão de conclusão da maioria das obras em 18 meses. No relatório de monitoramento de agosto deste ano, já passados 22,2% do prazo estipulado, foi constatado baixo nível de execução das obras. No último relatório, a obra do COT da UFMT foi uma das obras que mais causaram preocupação pelo ritmo muito lento. O projeto deveria ser entregue no início de 2014 e teve um custo de mais de R$ 15 milhões.

As inspeções de outubro estão sendo feitas pelo conselheiro substituto João Batista Camargo, coordenador da Comissão de Acompanhamento das Obras da Copa. Foram vistoriadas as obras do Complexo do Tijucal, Estrada do Moinho, Parque do Barbado, COT UFMT, Trincheira dos Trabalhadores, Trincheira Santa Rosa, Trincheira do Verdão, Trincheira Ciriaco Candia, Complexo da FEB, Iluminação Avenida Miguel Sutil, Engeluz, Entorno Lote I, Muro Limitrofe, Entorno Lote II, Canal 8 de Abril, Rodovia Mario Andreazza, Estrada da Guarita, Aeroporto e Complexo Arena Pantanal.

A comissão tem como meta produzir relatórios de acompanhamento das obras que foram objeto dos TAGs oriundos das vistorias feitas pelo conselheiro substituto João Batista e os auditores do TCE, acompanhados de fiscais das obras ou representantes das construtoras, além da secretaria estadual de Cidades, responsável pelas obras da Copa 2014. O trabalho de auditoria é demonstrar a situação de cada obra, o cumprimento dos cronogramas, a evolução e a possibilidade de conclusão no prazo acordado no termo de ajustamento. "Este será o último relatório de acompanhamento do cumprimento dos TAGs depois de várias visitas frequentes em cada uma delas", disse o coordenador da comissão.

O TCE fiscaliza e monitora as obras da Copa desde 2012 e até 2014 produziu 12 relatórios de auditoria que constam na publicação "Copa do Mundo 2014: resumo das ações desempenhadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso", da Publicontas. (Com Assessoria)