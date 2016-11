Temer cancela presença em evento de Tribunais de Contas em Cuiabá

O presidente da República Michel Temer cancelou sua participação na abertura do V Encontro Nacional dos Tribunais que Contas, que será realizado em Cuiabá, de 22 a 24 deste mês em Cuiabá. O cancelamento foi anunciado oficialmente através do ofício GP/agenda/PR 1824.

O cancelamento foi oficiado nesta quinta (17) por meio de expediente da Presidência da República enviado ao conselheiro presidente da Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Valdecir Pascoal.

Temer viria ao evento atendendo convite de Pascoal e do presidente do TCE-MT, conselheiro Antonio Joaquim. A Presidência da República justificou o cancelamento em virtude de alteração em sua agenda.

Por meio de Nota aos associados, o presidente da Atricon informou que a programação do V ENTC será ajustada. (Com Assessoria)

Nota Oficial

