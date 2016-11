Temer vem a Cuiabá para o Encontro de TCEs ; evento debate Ficha Limpa

Ueslei Marcelino/Reuters Michel Temer não visita Cuiabá desde 2012, quando participou de comício em apoio à Lúdio

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), estará presente na cerimônia de abertura V Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil (ENTC), que acontece em Cuiabá entre 22 e 24 de novembro. Para o presidente do TCE-MT, conselheiro Antonio Joaquim, a vinda de Temer demonstra o papel relevante do órgão de controle para o aprimoramento da democracia e o desenvolvimento do país.

A última vez que Temer esteve em Cuiabá foi em 21 de setembro de 2012. À época, cumpria o primeiro mandato como vice-presidente da República e veio apoiar o petista Lúdio Cabral na disputa pela Prefeitura de Cuiabá.

Em fevereiro deste ano, Temer chegou a ensaiar visita à Capital mato-grossense para palestrar na OAB e abonar a ficha de filiação do atual ministro da Agricultura Blairo Maggi ao PMDB. Com o recuo de Blairo, que posteriormente aderiu ao PP, acabou cancelando a agenda na véspera dos eventos.

Temer vem a Cuiabá a convite do presidente do TCE-MT e do presidente da Associação dos Membros da Associação dos Tribunais de Contas (Atricon), Valdecir Paschoal. Também já confirmaram presença como palestrantes e debatedores o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ayres Britto, e o advogado eleitoralista e ex-juiz, Márlon Reis.

A Abertura do V ENTC acontece no dia 22, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, anexo à Assembleia, a partir das 18h. As demais atividades nos dias 23 e 24 acontecem na Escola Superior de Contas do TCE-MT.

Ficha Limpa

Ayres Britto e Márlon Reis vão debater Tribunais de Contas, Governança Pública e Democracia: os novos desafios da "Lei da Ficha Limpa". A palestra visa discutir os novos desafios da aplicação da Lei da Ficha Limpa, em risco após a decisão do STF, por 6 votos a 5, de que apenas as Câmaras de Vereadores podem julgar as contas de gestão de prefeitos ordenadores de despesa. Conforme mostrou um levantamento realizado pela Atricon, puderam se candidatar normalmente cerca de 6 mil prefeitos e ex-prefeitos que tiveram contas de gestão julgadas irregulares pelos Tribunais. Além disso, nas eleições de 2012, duas em cada três das impugnações decorreram do julgamento realizado pelos Tribunais. (Com Assessoria)