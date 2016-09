TRE lança aplicativo para combater caixa 2 e pede participação popular

O Tribunal Regional Eleitoral lançou o aplicativo “Caixa 1”, que tem como objetivo ajudar a Justiça Eleitoral no combate ao caixa 2. A nova ferramenta é gratuita e está disponível para download nos aparelhos celulares com sistema Android.

TRE O App disponibilizado pelo TRE tem o objetivo de combater caixa 2 na campanha municipal deste ano

"Estamos trabalhando há algum tempo neste projeto e agora ele está maduro para anunciar à sociedade mato-grossense. Esta ferramenta tem o potencial de jogar luz sobre os gastos de campanha dos candidatos e de detectar movimentação de recursos à margem da Lei", ressaltou a desembargadora Maria Helena Póvoas.

Para a desembargadora, o aplicativo é “uma poderosíssima arma de controle social” para que a Justiça Eleitoral saiba de que forma os candidatos estão conduzindo suas campanhas. “Não é permitido pela lei, além de ferir de morte a isonomia e o processo democrático será maculado por um abuso de poder econômico, que nós queremos coibir”, destaca.

Na prática, qualquer cidadão que tenha acesso ao aplicativo poderá informar à Justiça se observar algum indício de abuso econômico por parte de algum candidato. A expectativa do TRE é que os próprios candidatos acabem utilizando a ferramenta para revelar práticas ilícitas dos adversários. “Por exemplo, o candidato declarou que tem campanha publicitária? É isso que está na rua ou é um derrame de publicidade que está sendo feito em determinado bairro?”, questiona Maria Helena Póvoas.

Entre as consequências para o candidato que efetuar gastos e não os declarar está uma possível cassação do mandato. “Se ele se eleger, pode perder o mandato. Eu acredito que esse aplicativo vai ser, de fato, a grande onça dos candidatos e se eles não ficarem bastante espertos no que concerne a observância do texto legal, vão ter dor de cabeça”, alerta a desembargadora.

Daniel Taurini, idealizador do aplicativo, conta que além das informações prestadas pela população, a própria sociedade pode acompanhar os gastos dos candidatos. “A ideia foi construir um mecanismo de combate ao caixa 2 nas campanhas eleitorais. Com base em estudos, constatamos que a ferramenta ideal seria fomentar o controle social, que a sociedade participe acompanhando, fiscalizando os gastos de campanha”.

O vice-presidente e corregedor, desembargador Luiz Ferreira da Silva, explicou que o aplicativo será alimentado com a prestação de conta dos candidatos, que precisam informar suas receitas e despesas a cada 72 horas, conforme a lei. “Se ele arrecadou 10 não pode, por exemplo, ter um volume de propaganda que leva a entender que ele está gastando 15 ou mais. Vai ter que fazer um controle muito rigoroso de sua campanha”, exemplificou.

Nesta linha, ressaltou que os candidatos terão mais necessidade de recorrer a uma assessoria jurídica para não incorrer em nenhuma prática ilícita. “Agora mais que nunca, encurtou-se o período de campanha, a legislação sofreu uma alteração e eu sempre tenho dito, candidato vai ter que se louvar de especialistas, ter um advogado e um contador. Ele não vai dar conta de fazer a campanha e a própria contabilidade”, analisou.