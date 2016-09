TRE prepara força-tarefa no sábado para julgar registro de candidatos

Devido ao pouco tempo para julgar os recursos relativos aos registros de candidatura no Estado, o Tribunal Regional Eleitoral prepara uma força-tarefa com o objetivo de limpar a pauta. Diante disso, neste sábado (1º de outubro), véspera das eleições municipais, o Pleno do órgão se reunirá em uma sessão ordinária, às 15h. A Corte do TRE tem se reunido diariamente a partir das 9h e as sessões costumam se estender até as 14h, em média.

Mário Okamura/Rdnews Números referentes a quantidade de processos que o Pleno ainda precisa julgar

Até o momento, 60% dos recursos protocolados na Justiça Eleitoral já foram apreciados. Contudo, mesmo reforçando o trabalho, será difícil julgar os 40% restantes em pouco mais de três dias. Por conta disso, a tendência é que muitos candidatos concorram sub judice, ou seja, fiquem com os votos congelados, ainda que vençam nas urnas, até que todas as pendências sejam sanadas.

Essa situação é consequência da redução do período eleitoral e o problema já era esperado por muitos especialistas da área. Ocorre que, com o registro indeferido, as alternativas para o candidato recorrer são o TRE e depois o Tribunal Superior Eleitoral, caso não se conforme com o resultado no Tribunal Regional. Em algumas situações também há possibilidade de impetrar com recurso no Supremo Tribunal Federal.

Barranco e Taborelli

Essa situação ocorreu nas últimas eleições gerais. O pedido de registro de candidatura do candidato a deputado estadual em 2014, Valdir Barranco (PT), feito pela coligação junto ao TRE foi objeto de duas impugnações interpostas pela Procuradoria Regional Eleitoral, e pela coligação adversária, a “Coragem e Atitude Para Mudar”. Diante disso, Barranco travou uma longa batalha na Justiça e só conseguiu assumiu a vaga este mês.

Barranco assume vaga prometendo oposição, mas diz priorizar o diálogo