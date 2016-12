Tribunal exclui Defensoria da folha e Estado ganha fôlego no limite da LRF

Marcos Bergamasco Moises Maciel, conselheiro substituto do Tribunal de Contas, durante sessão

O Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer favorável em duas consultas. Uma questionava a possibilidade de exclusão dos gastos com pessoal da Defensoria Pública no limite fixado ao Executivo pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e outra acerca da possibilidade de exclusão de valores referentes ao IRRF do cômputo das despesas com pessoal e da receita corrente líquida do Estado.

Com a aprovação das consultas, o Estado deve ganhar fôlego reduzir o percentual de gastos previstos da LRF, que já está ultrapassado. O julgamento ocorreu na manhã desta terça (20).

A primeira consulta foi formulada pela própria Defensoria e recebeu parecer contrário do procurador-geral de Contas, Gustavo Deschamps, por entender que ao retirar o órgão do limite de despesa com pessoal do Executivo, que hoje é de 49%, estaria submetido ao limite global de 60%. “Não consegui vislumbrar como haveria controle do limite da Defensoria, não haveria um limite específico. (...) A partir do momento que está dentro dos 60%, alguém tem que perder. Não tem como ela se encaixar dentro dos 60%”, argumentou.

O relator da consulta, conselheiro Moisés Maciel, votou pela aprovação da consulta e votou no sentido de que “os gastos da Defensoria devem ser excluídos da despesa total dos gastos com pessoal do Executivo em face da sua autonomia”.

A segunda consulta, formulada pelo Governo do Estado e relatada pelo conselheiro Valter Albano, também recebeu parecer contrário de Deschamps. Albano argumentou que o cômputo do IRRF na despesa com pessoal gera resultados equivocados, pois o recurso nunca tratou-se de “um conjunto de valores entregáveis”. Neste sentido, votou pela aprovação da consulta. “O IRRF pode ser excluído da despesa total do Estado e município por não representar receita efetiva, mas mero indicador contábil”, concluiu.