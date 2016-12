Bezerra afirma que a Rêmora pode minar discurso de falsos moralistas

Gilberto Leite Apesar de negar que o recado seja para o governador Pedro Taques, Bezerra sempre rebateu o tucano e o chefe da Casa Civil, Paulo Taques, que acusam o ex-governador Silval de ter “roubado” o Estado

O presidente do PMDB, deputado federal Carlos Bezerra (PMDB), afirma que o discurso moralista, defendido pelo governo estadual poderá sofrer muito mais em razão da Operação Rêmora, que investiga suposto pagamento de propina no governo atual. “O falso moralista, ele sofre uma perda muito maior numa situação dessa, do que outra pessoa que não tem essa postura”, avalia o peemedebista.

Apesar de negar que o recado seja para o governador Pedro Taques (PSDB), Bezerra sempre rebateu o próprio tucano e o chefe da Casa Civil Paulo Taques, que acusam o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) de ter “roubado” o Estado. Silval está preso acusado de corrupção.

A Operação, desbaratada pelo Gaeco, investiga suposto pagamento de propina para beneficiar empreiteiras na Seduc. O ex-secretário Permínio Pinto (PSDB), que está preso, confessou o recebimento de propina. O delator do esquema, empresário Giovani Guizardi, inclusive, afirma que o empresário Alan Malouf, preso na Operação Grão Vizir, seria o operador de um esquema de caixa 2.

Guizardi afirmou em colaboração que Malouf teria doado para a campanha do então candidato Pedro Taques, R$ 10 milhões de forma irregular, ou seja, caixa 2. Além disso, o empreiteiro afirmou que o presidente da Assembleia, Guilherme Maluf (PSDB), também ficava com parte propina. Maluf, no entanto, nega qualquer envolvimento.

Bezerra acredita que, se todos esses casos se comprovarem, haverá um estrago político em Mato Grosso. “Pelo que a gente ouve por aí. Se tudo que estão comentando na rua for verídico vai ser uma catástrofe aqui no Estado”, ressalta.

Nesse sentido, o deputado federal preferiu evitar polêmica e não quis tecer comentário sobre qualquer suposto envolvimento do governador. “Não quero avaliar. Não sei se tem envolvimento dele, tem que ver apuração, aí que vão dizer. É melhor esperar. Não quero precipitar nada antes da conclusão do processo”, sustenta.